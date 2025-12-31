महाकुंभ में जगह मिली, तो माघ मेले में ऐतराज क्यों? मुलायम सिंह शिविर पर मिले नोटिस पर भड़के अखिलेश

संक्षेप: माघ मेले में मुलायम सिंह यादव शिविर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मेले प्राधिकरण द्वारा स्मृति सेवा संस्थान को जारी नोटिस के बाद अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई और सवाल उठाया कि जब महाकुंभ में मूर्ति स्थापना के लिए अनुमति दी गई थी, तो माघ मेले में अब ऐतराज क्यों किया जा रहा है।

प्रयागराज माघ मेले में सपा संस्थापक मुलायाम सिंह यादव की शिविर को लेकर हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। नोटिस मिलने के बाद अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जब महाकुंभ में स्थान दिया गया था तो अब माघ मेले में ऐतराज क्यों जताया जा रहा है। सत्ता के अहंकार की आग पर चढ़े दंभ के तवे पर चापलूसी की रोटी सेंकना किस नियम में लिखा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘श्रद्धेय नेता जी की मूर्ति स्थापना के लिए जब पिछले वर्ष महाकुंभ में स्थान दिया गया था तो इस वर्ष माघ मेले में सवाल क्यों उठाये जा रहे हैं? नियमों का भ्रामक हवाला देनेवाले बताएं कि सत्ता के अहंकार की आग पर चढ़े दंभ के तवे पर चापलूसी की रोटी सेंकना किस नियम में लिखा है।’

माघ मेले में मुलायम सिंह यादव स्मृति शिविर के संचालक को नोटिस प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने तीन जनवरी से यहां संगम की रेती पर शुरू होने जा रहे माघ मेले में ‘श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान’ के नाम पर शिविर लगाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता संदीप यादव को नोटिस जारी किया है।

मेला प्राधिकरण द्वारा 29 दिसंबर को जारी इस नोटिस में माघ मेला क्षेत्र में उक्त संस्थान को आबंटित भूमि पर मेले के नियम के विरुद्ध गैर धार्मिक/ राजनैतिक क्रियाकलापों की तैयारी किए जाने के संबंध में जवाब मांग गया है। नोटिस के मुताबिक, इस संस्था द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों के कारण मेले में प्रवास कर रहे साधु संतों ने आपत्ति जताई है।