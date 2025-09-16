mukhyanagar mein aisa hona kisi ki mukhy sajhedari, gorakhapur bawal par akhilesh yadav ka kya ishaara मुख्यनगर में ऐसा होना, किसी की मुख्य साझेदारी, गोरखपुर बवाल पर अखिलेश का क्या इशारा?, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मुख्यनगर में ऐसा होना, किसी की मुख्य साझेदारी, गोरखपुर बवाल पर अखिलेश का क्या इशारा?

सीएम योगी की सिटी गोरखपुर में छात्र की हत्या को लेकर हुए बवाल को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर निशाना साध दिया है। कहा कि 'मुख्यनगर' में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस गोरखधंधे में किसी की मुख्य साझेदारी है या उसके हाथ से ये नगर भी निकल गया है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 08:12 PM
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पशु तस्करों द्वारा 19 वर्षीय एनआईआईटी छात्र की हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधे निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उप्र के 'मुख्यनगर' में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस गोरखधंधे में किसी की मुख्य साझेदारी है या उसके हाथ से ये नगर भी निकल गया है।

मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर में शासनिक-प्रशासनिक मिलीभगत से सत्ता संरक्षित पशु तस्करों के ख़िलाफ़ जनता का जो गुस्सा फूटा है। उसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार ख़ुद है। जिन पशु तस्करों ने युवक की जान ले ली है। उनको बचाने के लिए पुलिस आएगी तो तस्करी के इस कुकृत्य में सत्ताधारियों की सांठगांठ का भंडाफोड़ होगा ही और जनता आक्रोशित भी होगी।

अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उप्र के 'मुख्यनगर' में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस गोरखधंधे में किसी की मुख्य साझेदारी है या उसके हाथ से ये नगर भी निकल गया है और पूरे उप्र की तरह यहां भी अपराध चरम पर है और यहां भी अपराधियों का ही सिक्का चल रहा है। दोनों हालातों में ये मुख्य नाकामी है। मृतक के पीड़ित परिजनों को न्याय मिले। भाजपा जाए तो इंसाफ़ आए।

गौरतलब है कि गोरखपुर के पिपराइच के मऊआचापी गांव में सोमवार रात ग्रामीणों और तस्करों के बीच हुई भिड़ंत में पशु तस्करों ने दीपक के ऊपर अपनी पिकप चढ़ा दी थी। इसके चलते उसकी मौत हो गई। गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राज करन नैयर ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि तस्करों द्वारा गाड़ी से दीपक को धक्का दिए जाने और उसके सिर में गंभीर चोट लगने के बाद उसकी मौत हुई होगी। कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण की पुष्टि होगी। मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की पांच टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हैं।

गरीब,वंचित शोषित का उत्पीड़न हो रहा है

अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में समस्याओं और नाइंसाफी का समाधान नहीं बल्कि गरीब, वंचित पीड़ित, शोषित का दमन और उत्पीड़न हो रहा है। इस सरकार में पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है। प्रदेश में बड़े-बड़े खास लोगों के मामले में समझौते कराए जा रहे हैं और बेचारे आम लोगों को दरबार में बुलाकर धमकाया जा रहा है। पीड़ित लोगों के एक दिन दिये बयान को अगले दिन पलटवाया जा रहा हैं।

उन्होने कहा कि जो आज सरकार के मुखर विरोध करते दिखते हैं, अगले दिन उन्हें घेर कर सत्ता के केन्द्रों तक ले जाया जा रहा है और दबाव बनाकर सत्ता के अन्याय के बाद 'सभी इंतजाम करने' का झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। सफेद मेज पर सफेद झूठ बोला जा रहा है। क्या कोई इंतजाम और समझौता किसी का जीवन वापस ला सकता है। भाजपा सरकार में अन्याय, अत्याचार चरम पर है। आम जनता और गरीबों को प्रताड़ित, अपमानित किया जा रहा है।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शक्षिा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। किसान, नौजवान, छात्र, महिलाएं, व्यापारी इस सरकार की शोषणकारी और गलत नीतियों से पहले से ही परेशान है। सरकार का कानून व्यवस्था और पुलिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। पुलिस हिरासत में लगातार मौते हो रही है। भाजपा सरकार जाएगी तभी लोगों को अन्याय और उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी और लोगों को न्याय मिलेगा।

