Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmukhyamantri janata bas seva launched in ambedkarnagar district of up fares will be reduced by 20 percent know details
यूपी के इस जिले में शुरू हुई मुख्यमंत्री जनता बस सेवा, 20% कम होगा किराया; जानें डिटेल

यूपी के इस जिले में शुरू हुई मुख्यमंत्री जनता बस सेवा, 20% कम होगा किराया; जानें डिटेल

संक्षेप:

अम्बेडकर नगर के नौ रूटों पर कुल 21 बसें दौड़ेंगी। शुभारंभ के मौके पर 5 बसों को रवाना किया गया। मंगलवार से शेष बसों को भी अन्य रूटों पर भेजा जाएगा। एमएलसी हरिओम पांडे ने कहा कि इससे गरीब लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में रोडवेज की बसों के संचालन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। 

Dec 29, 2025 08:27 pm ISTAjay Singh संवाददाता, अम्बेडकरनगर
share Share
Follow Us on

यूपी के अम्बेडरकरनगर जिले में मुख्यमंत्री जनता बस सेवा का शुभारम्भ सोमवार को सदस्य विधान परिषद हरिओम पाण्डेय और कटेहरी विधायक धर्मराज निषाद ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ज्योत्सना बंधु भी मौजूद रहीं। शुभारंभ के अवसर पर पांच सेवा को अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिन बसों का संचालन किया जा रहा है ज्यादातर पुरानी हैं। रंगाई पुताई के बाद इन बसों को मुख्यमंत्री जनता बस सेवा नाम दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शुभारम्भ कार्यक्रम अकबरपुर डिपो स्थित बस स्टेशन परिसर में आयोजित किया गया, जहां पांच मार्गों पर संचालित होने वाली कुल पांच बसों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। इन बसों का किराया साधारण बसों की तुलना में 20 प्रतिशत कम निर्धारित किया गया है, जिससे आमजन को किफायती एवं सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

ये भी पढ़ें:भू-माफिया- बाहुबलियों पर करें कठोर कार्रवाई, योगी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश

एआरएम हरिओम श्रीवास्तव ने बताया कि नौ रूटों पर कुल 21 बसें दौड़ेंगी। शुभारंभ के अवसर पर पांच बसों को रवाना किया गया। मंगलवार से शेष बसों को भी अन्य रूटों पर भेजा जाएगा। एमएलसी हरिओम पांडे ने कहा कि जनता बस सेवा शुरू होने से गरीब व्यक्तियों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। काफी समय से ग्रामीण क्षेत्र में रोडवेज की बसों के संचालन की मांग की जा रही थी, जिसके दृष्टिगत परिवहन निगम ने यह फैसला लिया है।

ये भी पढ़ें:सीएम योगी के आदेश से 12 वीं तक के स्कूल बंद, परिषदीय में इस दिन तक रहेगी छुट्टी

इन रूटों पर चलेंगी बसें

अकबरपुर से बसखारी अतिरौलिया

अकबरपुर से राजेसुल्तानपुर

अकबरपुर से कप्तानगंज

अकबरपुर से कम्हरियाघाट

अकबरपुर से कम्हरियाघाट बेलघाट

अकबरपुर से दोस्तपुर कादीपुर चांदा

अकबरपुर से सैदापुर जलालपुर बंदीपुर

अकबरपुर से सैदापुर जलालपुर कटका

अकबरपुर न्यौरी दुल्हुपुर

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |