UP Police-STF Encounter in UP: पूर्वांचल का कुख्यात अपराधी, शार्प शूटर और एक लाख रुपये का इनामी बदमाश पंकज यादव मथुरा में यूपी एसटीएफ के हाथों मारा गया है। पंकज यादव बाइक से जा रहा था। पुलिस ने उसे रोका तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में वह मारा गया। जबकि उसका एक साथ भागने में कामयाब रहा। यह एनकाउंटर बुधवार की सुबह करीब 4 बजे मथुरा-आगरा हाइवे पर फरहा थाना क्षेत्र में हुआ है।