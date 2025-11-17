Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMukhtar Ansari's house After a long time, happiness prevailed in , Omar got married, see video and photos
मुख्तार अंसारी के घर लंबे समय बाद छाईं खुशियां, बेटे उमर ने रचाई शादी, देखिए PHOTO और VIDEO

मुख्तार अंसारी के घर लंबे समय बाद छाईं खुशियां, बेटे उमर ने रचाई शादी, देखिए PHOTO और VIDEO

संक्षेप: माफिया मुख्तार अंसारी के घर लंबे समय बाद खुशियां छाईं हुई हैं। उनके छोटे बेटे उमर अंसारी ने भी शादी रचा ली है। 14 नवंबर को दिल्ली के एक रिसार्ट में हुई शादी की फोटो और वीडियो अब वायरल हो रहे हैं। इस अवसर पर मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार और करीबी जुटे रहे।

Mon, 17 Nov 2025 03:52 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

माफिया मुख्तार अंसारी के घर लंबे समय बाद खुशियां आई हैं। उनके छोटे बेटे उमर अंसारी ने शादी रचाई है। 14 नवंबर को दिल्ली के पास स्थित एक रिसार्ट में हुई शादी की तस्वीरें और वीडियो अब वायरल हो रहे हैं। आज रिसेप्शन भी आयोजित किया गया है। पिता मुख्तार अंसारी और मां अफशां अंसारी की गैर मौजूदगी में रस्मों के विधायक भाई अब्बास अंसारी और भाभी निकहत अंसारी ने निभाया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यूपी में योगी सरकार आने के बाद से ही मुख्तार अंसारी और उनके परिवार पर शिकंजा कस गया था। मुख्तार अंसारी ही नहीं उनकी पत्नी अफशां अंसारी, दोनों बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ भी कई केस हुए। मुख्तार अंसारी की तो जेल में ही मौत हो गई। अब्बास अंसारी और उमर अंसारी भी जेल में रहे। कुछ समय तक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी भी जेल में रहीं। अफशां अंसारी गिरफ्तार नहीं हुईं तो उनके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस तक जारी हुआ है। ऐसे में पूरा परिवार कोर्ट कचहरी और पुलिसिया कार्रवाई में ही कई साल से बिजी था।

मुख्तार अंसारी के बेटे की शादी

इसी बीच, कुछ महीने पहले ही गाजीपुर में फाटक के नाम से मशहूर मुख्तार अंसारी के घर पर उमर अंसारी की शादी की तैयारियां भी शुरू हो गईं। पूरी तैयारी को बेहद गोपनीय रखा गया। यहां तक की शादी से पहले तक मेहमानों ने भी इसके बारे में कहीं कोई जानकारी किसी को नहीं दी। 14 को शादी के बाद अब तस्वीरें और वीडियो सामने आए तो लोगों को इसकी जानकारी हुई है।

मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की शादी

बताया जाता है कि मोहम्मदाबाद के विधायक सोहेब मनु अंसारी, अफजाल अंसारी, उनकी जुड़वा बेटियां नूरिया और मारिया भी समारोह में शामिल हुईं। उमर की दुल्हन के बारे में बताया जा रहा है कि वह गाजीपुर के ही मुहम्मदाबाद के रहने वाले कारोबारी मलिक मियां की नातिन है। कहा जा रहा है कि उमर और उनकी पत्नी एक-दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। दोनों की रजामंदी के बाद परिवार की सहमति से रिश्ता तय हुआ और अब शादी हुई है।

मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की शादी