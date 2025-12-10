मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां को कोर्ट से बड़ा झटका, अर्जी खारिज; डीएम के आदेश को रखा बहाल

संक्षेप: मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां अंसारी की शहर के देवढ़ी बल्लभदास ​स्थित 9.44 करोड़ की कुर्क की गई संपत्ति के डीएम के आदेश को बहाल रखा।

मुख्तार अंसारी की पत्नी को कोर्ट से झटका मिला है। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएमलए श​क्ति सिंह की कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां अंसारी की शहर के देवढ़ी बल्लभदास ​स्थित 9.44 करोड़ की कुर्क की गई संपत्ति के डीएम के आदेश को बहाल रखा। कोर्ट ने आदेश के खिलाफ आफ्शां की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।

न्यायालय में आफ्शां अंसारी की ओर से अ​धिवक्ता लियाकत अली ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। कहा था कि छह दिसंबर 2021 को जिला और पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर के तहत देवढ़ी बल्लभदास की भू-संप​त्ति को कुर्क कर लिया। इस वाद में जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेज दी गई। डीएम कोर्ट ने आदेश बहाल रखा। इसके बाद यह वाद विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित हो गया। जहां न्यायालय ने डीएम की ओर से पारित कुर्की आदेश को सही ठहराया गया। इसके बाद पुन: आफ्शां अंसारी की ओर से अ​धिवक्ता लियाकत अली ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आफ्शां के प्रार्थना-पत्र को निरस्त कर दिया।