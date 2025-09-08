मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास के दोबारा हाईकोर्ट पहुंचते ही मिली विधायकी, आदेश जारी

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के दोबारा हाईकोर्ट पहुंचते ही विधायकी वापस मिल गई है। विधानसभा सचिवालय ने सोमवार की शाम अब्बास की सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी कर दिया। इससे ठीक पहले सोमवार की सुबह विधायकी बहाल कराने के लिए अब्बास दोबारा हाईकोर्ट पहुंचे थे।

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को दोबारा हाईकोर्ट पहुंचते ही विधायकी फिर से मिल गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने सोमवार की शाम अब्बास की विधायकी बहाल करने का आदेश जारी कर दिया। इससे ठीक पहले सोमवार की सुबह अब्बास विधायकी बहाल कराने हाईकोर्ट पहुंचे थे और याचिका भी दायर कर दी थी। अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में 31 मई 2025 को दो साल की सजा सुनाई गई थी। इसके कारण उसी दिन उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद 1 जून, 2025 को उनकी सीट को रिक्त घोषित किया गया था।

20 अगस्त 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को बड़ी राहत देते हुए उनकी पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई की और उनकी दोषसिद्धि के आदेश को निलंबित कर दिया। इसी के बाद से माना जा रहा था कि उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश पर कानूनी राय ली जा रही है।

इसी बीच सोमवार की सुबह अब्बास हाईकोर्ट पहुंचे और शाम में विधायकी बहाली का आदेश जारी हो गया। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट के निर्देश को देखते हुए और भारत के संविधान के अनुच्छेद-191 (1) (ङ) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-8 के तहत अब्बास अंसारी की सदस्यता बहाल की गई है। उनकी सदस्यता उस तारीख से बहाल मानी जाएगी, जब उसे रिक्त घोषित किया गया था।

क्या है पूरा मामला 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी पर हेट स्पीच की एफआईआर दर्ज हुई थी। इसी मामले में मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। सजा के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई थी।