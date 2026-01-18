Hindustan Hindi News
मुझे डराने की कोशिश मत करो, मणिकर्णिका घाट विवाद में केस दर्ज होने पर MP संजय सिंह का पलटवार

मुझे डराने की कोशिश मत करो, मणिकर्णिका घाट विवाद में केस दर्ज होने पर MP संजय सिंह का पलटवार

संक्षेप:

संक्षेप:

मणिकर्णिका घाट को लेकर विवाद में आप सांसद संजय सिंह, कांग्रेस के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव और हरियाणा के सिरसा की कांग्रेस नेत्री जसविंदर कौर समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब संजय सिंह ने इस पर पलटवार किया है। संजय सिंह ने कहा कि मुझे डराने की कोशिश मत करो।

Jan 18, 2026 02:38 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
धार्मिक नगरी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को लेकर विवाद में आप सांसद संजय सिंह, कांग्रेस के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव और हरियाणा के सिरसा की कांग्रेस नेत्री जसविंदर कौर समेत आठ लोगों पर केस दर्ज किया गया है। अब संजय सिंह ने इस पर पलटवार किया है। संजय सिंह ने कहा कि मुझे डराने की कोशिश मत करो। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में संजय सिंह ने आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में मणिकर्णिका घाट को तहस-नहस किया गया।

बता दें कि मणिकर्णिका घाट विवाद के बीच शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे थे। उन्होंने वहां प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेस और विरोधियों पर काशी की विरासत का बदनाम करने का आरोप लगाया था। सीएम ने कहा था कि एआई वीडियो बनाकर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। शनिवार की देर शाम पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

संजय सिंह समेत जिन आठ लोगों पर शनिवार को केस दर्ज हुआ है उन पर आरोप है कि ‘एक्स’ पर देवी-देवताओं को लेकर एआई जेनरेटेड वीडियो पोस्ट और शेयर कर वास्तविक तथ्यों के विपरीत भ्रामक जानकारी फैलाकर आस्थावानों को भ्रमित करने और समाज में आक्रोश पैदा करने तथा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया। इसके अलावा घाट के सुंदरीकरण कार्य को लेकर भी गलत सूचनाएं प्रसारित की गईं। यह कार्रवाई अपर नगर आयुक्त संगम लाल और तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले के पेरूनाला थाना क्षेत्र के सेतुराजापुरम निवासी मानो की तहरीर पर की गई।

संजय सिंह का पलटवार

सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में संजय सिंह ने लिखा कि ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में मणिकर्णिका घाट को तहस नहस किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाली माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा भी तोड़ी गई जिसका विरोध काशी के साधुओं ने किया , अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने किया, यहां तक के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी ने भी विरोध दर्ज कराया। मगर FIR मुझ पर कर दी गई। मंदिरों को तोड़ने वाले पापियों पर कारवाई करो, मुझे डराने की कोशिश मत करो।’

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
