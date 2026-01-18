मुझे डराने की कोशिश मत करो, मणिकर्णिका घाट विवाद में केस दर्ज होने पर MP संजय सिंह का पलटवार

संक्षेप: मणिकर्णिका घाट को लेकर विवाद में आप सांसद संजय सिंह, कांग्रेस के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव और हरियाणा के सिरसा की कांग्रेस नेत्री जसविंदर कौर समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब संजय सिंह ने इस पर पलटवार किया है। संजय सिंह ने कहा कि मुझे डराने की कोशिश मत करो।

धार्मिक नगरी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को लेकर विवाद में आप सांसद संजय सिंह, कांग्रेस के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव और हरियाणा के सिरसा की कांग्रेस नेत्री जसविंदर कौर समेत आठ लोगों पर केस दर्ज किया गया है। अब संजय सिंह ने इस पर पलटवार किया है। संजय सिंह ने कहा कि मुझे डराने की कोशिश मत करो। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में संजय सिंह ने आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में मणिकर्णिका घाट को तहस-नहस किया गया।

बता दें कि मणिकर्णिका घाट विवाद के बीच शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे थे। उन्होंने वहां प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेस और विरोधियों पर काशी की विरासत का बदनाम करने का आरोप लगाया था। सीएम ने कहा था कि एआई वीडियो बनाकर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। शनिवार की देर शाम पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

संजय सिंह समेत जिन आठ लोगों पर शनिवार को केस दर्ज हुआ है उन पर आरोप है कि ‘एक्स’ पर देवी-देवताओं को लेकर एआई जेनरेटेड वीडियो पोस्ट और शेयर कर वास्तविक तथ्यों के विपरीत भ्रामक जानकारी फैलाकर आस्थावानों को भ्रमित करने और समाज में आक्रोश पैदा करने तथा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया। इसके अलावा घाट के सुंदरीकरण कार्य को लेकर भी गलत सूचनाएं प्रसारित की गईं। यह कार्रवाई अपर नगर आयुक्त संगम लाल और तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले के पेरूनाला थाना क्षेत्र के सेतुराजापुरम निवासी मानो की तहरीर पर की गई।