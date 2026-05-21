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यूपी में संकल्प यात्रा निकालेंगे मुकेश सहनी; बोले- 6 महीने में आरक्षण दिलाएं संजय निषाद, नहीं तो...

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने भदोही में कहा कि निषाद समाज को 2027 से पहले आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने 25 जुलाई से “आरक्षण संकल्प यात्रा” निकालने की घोषणा की और चेतावनी दी कि आरक्षण नहीं मिला तो 2027 में भाजपा को वोट नहीं देंगे।

यूपी में संकल्प यात्रा निकालेंगे मुकेश सहनी; बोले- 6 महीने में आरक्षण दिलाएं संजय निषाद, नहीं तो...

विकासशील इंसान पार्टी (VIP) चीफ मुकेश सहनी ने यूपी चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। यूपी दौरे के दौरान उन्होने भदोही में आयोजित प्रेस वार्ता में निषाद समाज के आरक्षण और राजनीतिक अधिकारों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि निषाद समाज अब पूरी तरह जागरूक हो चुका है और अपने हक-अधिकार के लिए संगठित होकर आंदोलन करेगा। मुकेश सहनी ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगातार रात्रि विश्राम कर समाज के लोगों, युवाओं, बुद्धिजीवियों और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं।

यूपी में आरक्षण संकल्प यात्रा निकालेंगे सहनी

उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी और 44 डिग्री तापमान के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी यह दिखाती है कि निषाद समाज अपने अधिकारों को लेकर गंभीर है और अब संघर्ष के लिए तैयार है। मुकेश सहनी ने घोषणा करते हुए कहा कि आगामी 25 जुलाई से बिहार और उत्तर प्रदेश में “आरक्षण संकल्प यात्रा” निकाली जाएगी। इस यात्रा में समाज के लोग गंगाजल हाथ में लेकर यह संकल्प लेंगे कि 2027 से पहले निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि भाजपा सरकार निषाद समाज को आरक्षण नहीं देती है, तो 2027 के चुनाव में समाज भाजपा को वोट नहीं देगा।

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संजय निषाद को मुकेश सहनी का अल्टीमेटम

उन्होंने यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद पर भी निशाना साधते हुए कहा कि डॉ. संजय निषाद ने निषाद समाज को आरक्षण का सपना दिखाया था और समाज के संघर्ष की बदौलत ही आज सत्ता में हैं। लेकिन डबल इंजन सरकार में शामिल रहने के बावजूद वह समाज को आरक्षण नहीं दिला पाए। सहनी ने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि उन्होंने समाज के मुद्दों पर समझौता कर लिया है।

दिल्ली-बंगाल में आरक्षण मिल रहा तो यूपी में क्यों नहीं- सहनी

मुकेश सहनी ने कहा कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में निषाद समाज की कई उपजातियों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी समाज को समान अधिकार मिलने चाहिए। इसके लिए अगले छह महीनों में संगठन को मजबूत कर प्रदेशव्यापी आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उन्होंने संजय निषाद को छह महीने का समय देते हुए कहा कि यदि वह वास्तव में समाज के हितैषी हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निषाद समाज को आरक्षण देने के लिए तैयार करें।

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आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं- सहनी

सहनी ने कहा कि वीआईपी पार्टी का स्पष्ट नारा है, “आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं।” उन्होंने कहा कि निषाद समाज अब किसी “लोडर” के साथ नहीं, बल्कि अपने “लीडर” के साथ चलेगा और आने वाले समय में अपने अधिकारों की लड़ाई और मजबूती से लड़ेगा।

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