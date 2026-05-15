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योगी के मंत्री संजय निषाद के लिए चुनौती बने बिहार वाले मुकेश सहनी, अल्टीमेटम के साथ यात्रा का ऐलान

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने योगी के मंत्री संजय निषाद पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने निषाद आरक्षण के मुद्दे पर डॉ. निषाद को 6 महीने का अल्टीमेटम दिया है और 25 जुलाई से 101 दिनों की संकल्प यात्रा निकालने का ऐलान किया है।

योगी के मंत्री संजय निषाद के लिए चुनौती बने बिहार वाले मुकेश सहनी, अल्टीमेटम के साथ यात्रा का ऐलान

उत्तर प्रदेश की सियासत में 'निषाद' वोटों की दावेदारी को लेकर अब एक नया और दिलचस्प मोड़ आ गया है। बिहार के 'सन ऑफ मल्लाह' यानी विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में दस्तक देकर योगी सरकार के मंत्री डॉ. संजय निषाद को खुली चुनौती दे दी है। मिर्जापुर पहुंचे मुकेश सहनी ने संजय निषाद पर तीखा हमला बोला और उन्हें समाज के मुद्दों से भटकने वाला नेता करार दिया।कहा कि कभी हम और संजय निषाद एक साथ निषाद आरक्षण और समाज के उत्थान के लिए संघर्ष करते थे। लेकिन सत्ता मिलते ही संजय निषाद अपने रास्तों से भटक गए हैं।

प्रेस वार्ता में सहनी ने आरोप लगाया कि डॉ. निषाद अब मंदिर-मस्जिद के विवादों में उलझ गए हैं और उन्हें केवल अपने परिवार और बेटे के राजनीतिक भविष्य की चिंता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि संजय निषाद सत्ता की मलाई खा रहे हैं और समाज आज भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है।

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101 दिनों की संकल्प यात्रा का ऐलान

मुकेश सहनी ने यूपी में अपनी ताकत दिखाने के लिए एक बड़ी योजना का खुलासा किया है। उन्होंने घोषणा की कि आगामी 25 जुलाई को वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस के अवसर पर वे पूरे उत्तर प्रदेश में 101 दिनों की 'संकल्प यात्रा' पर निकलेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य निषाद समाज को एकजुट करना और उन्हें अपनी राजनीतिक शक्ति का एहसास कराना है। इस दौरान सहनी "आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो भाजपा को वोट नहीं" के नारे के साथ गांव-गांव जाएंगे।

6 महीने का अल्टीमेटम और इंडिया गठबंधन का न्योता

सहनी ने डॉ. संजय निषाद को स्पष्ट शब्दों में 6 महीने का समय दिया है। उन्होंने कहा कि यदि संजय निषाद इस अवधि के भीतर समाज के लिए आरक्षण सुनिश्चित कर लेते हैं, तो हम भी उन्हें समर्थन देंगे। लेकिन यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें भाजपा का साथ छोड़कर इंडिया (INDIA) गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। सहनी ने दावा किया कि यूपी से योगी सरकार और केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है।

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मिशन-2027 की तैयारी

मुकेश सहनी ने साफ कर दिया कि वे फिलहाल टिकट या सीटों के लिए नहीं, बल्कि संगठन को मजबूत करने के लिए यूपी आए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में विकास गायब है और वहां केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने अभी से शंखनाद कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में निषाद वोट बैंक को लेकर संजय निषाद और मुकेश सहनी के बीच एक बड़ी जंग देखने को मिलेगी।

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लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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