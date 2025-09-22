मुझसे शादी करो नहीं तो...एसिड अटैक की धमकी से डरी कंडक्टर ने लगाई फांसी, परिजनों ने बचाया
यूपी के महोबा में शोहदे की इस तरह की धमकी से परेशान होकर महिला परिचालक ने रविवार रात को फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया। गनीमत रही कि ऐन वक्त पर परिजन आ गए और उसे बचा लिया।
मुझसे शादी करो नहीं तो एसिड डाल दूंगा...। शोहदे की इस तरह की धमकी से परेशान होकर महिला परिचालक ने रविवार रात को फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया। गनीमत रही कि ऐन वक्त पर परिजन आ गए और उसे बचा लिया। इससे पहले भी शादी का दबाव बनाने पर महिला परिचालक ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जमानत पर बाहर आने के बाद से वह फिर से धमका रहा है।
चरखारी क्षेत्र निवासी पीड़ता ने शादी का दबाव बनाने और एसिड अटैक करने की धमकी देने पर आरोपी रईस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजनों ने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद से फिर से बेटी को धमका रहा है। एसिड डालने की धमकी देता है। इसी से परेशान होकर बेटी ने जान देने का प्रयास किया। हालांकि वह लोग मौके पर पहुंच गए और बेटी को फंदे से उतारकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सिंह का कहना है कि पूर्व में युवक पर केस दर्ज कर जेल भेजा गया था। युवक की ओर से दोबारा से परेशान करने की जानकारी मिल रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
छह माह में की थीं 6159 कॉल और 315 मैसेज
महिला परिचालक ने बताया कि रईस उसका रिश्तेदार है। 2023 में दोनों के बीच बातचीत होने लगी तो रईस शादी के लिए परेशान करने लगा। मना करने पर एसिड अटैक की धमकी दी। रईस ने छह माह में 6159 कॉल और 315 मैसेज किए थे। युवती की तहरीर पर पुलिस ने रईस, उसकी मां कनीज और दो भाइयों जुनैद व सद्दाम के खिलाफ 28 अगस्त को केस दर्ज किया था।