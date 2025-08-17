mujhse galti ho gai maa 22 year old girl committed suicide due to dirty videos and blackmailing ‘मुझे गलती हो गई मां’, गंदे वीडियो और ब्लैकमेलिंग ने ली बलि; 22 साल की लड़की ने किया सुसाइड, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
‘मुझे गलती हो गई मां’, गंदे वीडियो और ब्लैकमेलिंग ने ली बलि; 22 साल की लड़की ने किया सुसाइड

लड़की अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किए जाने और पैसा न देने पर वायरल करने की धमकी से आहत थी। मौत से पहले उसने अपनी मां को ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी। उसने अपने मोबाइल में एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने अपनी मां से मांफी मांगते हुए कहा कि मां मुझसे गलती हो गई।

Ajay Singh संवाददाता, गोरखपुरSun, 17 Aug 2025 09:55 AM
‘मुझे गलती हो गई मां’, गंदे वीडियो और ब्लैकमेलिंग ने ली बलि; 22 साल की लड़की ने किया सुसाइड

यूपी के गोरखपुर में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां गंदे फोटो-वीडियो और ब्लैकमेलिंग ने एक और बलि ले ली है। 22 साल की एक लड़की ने खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। लड़की अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और पैसा न देने पर वायरल करने की धमकी से आहत थी। मौत से पहले उसने अपनी मां को ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी। उसने अपने मोबाइल में एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने अपनी मां से मांफी मांगते हुए कहा कि मां मुझसे गलती हो गई। मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब और परेशान नहीं होना चाहती इसलिए जान दे रही हूं। ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलने के बाद मां ने मोबाइल जांच की तब मौत की वजह सामने आई और भाई ने गोला थाने के अंतर्गत चौकी में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। जिस तरह से ब्लैकमेल और धमकी की बात सामने आ रही है उससे साइबर जालसाजों के चंगुल में युवती के फंसने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उधर एसएसपी राजकरन नैय्यर ने बताया कि जांच के बाद ही सही तथ्य सामने आएगा।

गोला थाना क्षेत्र के इलाके में 14 अगस्त की शाम को 22 वर्षीय एक युवती ने घर में फंदे से लटक कर जान दे दी। युवती की मां कस्बे में ही छोटी सी दुकान चलाती हैं। जबकि पिता जम्मू कश्मीर में कारपेंटर का काम करते हैं। दो बड़े भाई की शादी हो चुकी है। वे भी पिता के साथ ही काम करते हैं। गुरुवार की रात करीब 9 बजे युवती की मां दुकान से घर पहुंची और घर के अंदर प्रवेश करते ही देखा कि बेटी फंदे से लटक रही थी। सूचना पर मौके पर पहुंची गोला थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। 15 अगस्त की शाम को पोस्टमार्टम के बाद परिवार के लोगों ने रात में ही युवती का अंतिम संस्कार कर दिया। गोला थाना प्रभारी अंजुल चतुर्वेदी ने बताया कि केस की जांच-पड़ताल की जा रही है।

मोबाइल में मिले कई ऑडियो और धमकी के सबूत

युवती के मोबाइल में बातचीत के कई ऑडियो मिले हैं। जिसमें अलग-अलग व्यक्ति युवती से बात कर रहे हैं। वे युवती को आधे घंटे का समय पैसे इंतजाम करने के लिए दे रहे हैं। युवती गिड़गिड़ाते हुए और समय मांग रही है। लेकिन जालसाज आधे घंटे में पैसे न भेजने पर सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं।

खुदकुशी के बाद भी ब्लैकमेलर की आ रही थी कॉल

युवती की सहेली ने बताया कि उसके मोबाइल में कई एआई से एनिमेटेड फोटो भेजी गई थी। करीब 60 हजार से अधिक रकम युवती उनको भेज चुकी थी। खुदकुशी के बाद भी उसके मोबाइल पर लगातार व्हाट्सएप कॉल आ रही थी। परिवार के लोगों ने कॉल रिसीव की। फोन करने वाले ने धमकी दी तो परिवार के लोगों ने बताया कि उसने खुदकुशी कर ली। तब जालसाज ने फोन काट दिया।

युवती के भाई ने चौकी इंचार्ज को दी तहरीर

युवती की मौत के बाद उसके बड़े भाई ने चौकी इंचार्ज को तहरीर देकर बताया कि मेरी बहन के मोबाइल से जानकारी मिली है कि वह साइबर फ्रॉड का शिकार हो गई थी। उसे विभिन्न नंबरों से धमकी देकर पैसा मांगा जा रहा था। नहीं देने पर उसका अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। बहन ने 60 हजार से अधिक रुपये भी जालसाजों के खातें में भेजा था। इसका साक्ष्य भी उसके मोबाइल में है।

मां के मोबाइल पर भेजा ऑडियो, वीडियो भी बनाया था

मरने से पहले युवती ने अपनी मां के मोबाइल पर एक वॉयस ऑडियो भेजा था। वहीं अपने मोबाइल में खुद का एक वीडियो भी बनाया है। जिसमें वह रोते हुए अपनी मां से माफी मांग रही है। आगे कह रही है- मुझसे गलती हो गई, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। पैसे मांगे जा रहे हैं। बहुत तंग आ चुकी हूं। अब और अधिक परेशान नहीं होना चाहती हूं, इसलिए जान दे रही हूं।

