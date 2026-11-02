मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, जन अधिकार महारैली में बोले ओपी राजभर, सपा पर जमकर साधा निशाना
बांदा में भागीदारी पार्टी (पी) की जन अधिकार महारैली में ओपी राजभर ने खुद को बड़ा गुंडा बताया। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने सपा सरकार ने प्रजापति समाज पर लगातार अत्याचार किया है।
बांदा, हिन्दुस्तान संवाद। कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सोमवार को बांदा में सपा पर जमकर निशाना साधा। भागीदारी पार्टी (पी) की जन अधिकार महारैली में कहा कि सुना है कि प्रजापति समाज के लोगों को कार्यक्रम में आने से रोका जा रहा है लेकिन मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। बोले-प्रजापति समाज के ऊपर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है।
उन्होंने गरीब, पिछड़े व वंचित समाज के लोगों से अपने अधिकारों को लेकर संगठित होने का आह्वान किया। पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि गरीब-पिछड़े वंचित समाज के लोगों को अभी तक कोई अधिकार नहीं मिल सका। सपा के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि हमारे समाज का एक भी आदमी पुलिस विभाग में नहीं है। मात्र यादव ही पुलिस में भर्ती होते आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में प्रजापति समाज की 22 प्रतिशत आबादी है लेकिन सपा-बसपा और कांग्रेस ने समाज की राजनीतिक भागीदारी के अधिकारों को लूटने का काम किया है।
समाज के लोगों को मिलेगी इलाज की मुफ्त सुविधा
मंत्री ने कहा कि गरीब, पिछड़े व वंचित जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं वे अपने कागज हमें उपलब्ध करा दें। उनके फ्री इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पैसा दिलाया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद्र प्रजापति ने प्रजापति समाज से संगठित होने का आह्वान किया। कहा कि अपने वोट की ताकत पहचानें तभी समाज के वोटों का महत्व समझ में आएगा। बोले-बबेरू में प्रजपति समाज की संख्या 40 हजार है लेकिन राजनीतिक भागेदारी शून्य है।
अब बड़के भइया का झंडा उठाना बंद करिए, डरकर कब तक करेंगे राजनीति
यूपी के कबीना मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अब बड़के भइया (राहुल गांधी) का झंडा उठाना बंद कीजिये, डर कर कब तक राजनीति करेंगे। राजभर ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि अब अखिलेश को डरकर राजनीति करने के बजाय अपना राजनीतिक स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और उसके नेतृत्व पर भी तंज कसा। उन्होने कहा, 'अखिलेश यादव जी, लगता है मैंने जो सुबह कहा था, वह आपको शाम तक समझ आ गया। आखिर कब तक दबकर राजनीति करेंगे? अब बड़के भइया से डरना नहीं है। यही समय है, सही समय है। कम से कम बड़के भइया का झंडा उठाना तो बंद करिए।' सुभासपा अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि रैली करने के बाद बड़के भइया फिर थाईलैंड, वियतनाम या मंगोलिया निकल जाएंगे और अखिलेश यादव को यहां सीटों के बंटवारे को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत करनी पड़ेगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।