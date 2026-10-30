मुझे पति ने नहीं देवर पसंद, गोद में बच्चा लेकर सामूहिक विवाह योजना में शादी के लिए पहुंची महिला
बागपत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादी को लेकर पहुंची महिला की बात सुनकर अफसरों के भी होश उड़ गए। महिला पहले से शादीशुदा थी, लेकिन वह अपने देवर के साथ शादी करना चाह रही थी।
Baghpat News: यूपी के बागपत जिले से अजब-गजब मामला सामने आया है। यहां एक शादीशुदा महिला मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में दूसरी शादी करने को लेकर अफसरों के पास पहुंच गई। गोद में बच्चा लेकर पहुंची महिला का जवाब सुनकर अफसर दंग रह गए। महिला के साथ उसका पति भी आया था। महिला ने बताया कि उसका पति से मन भर गया अब उसे देवर पसंद है। पत्नी की इस बात का पति ने भी समर्थन कर दिया और कहा कि मेरी पत्नी को मैं नहीं मेरा छोटा भाई पसंद है। दोनों ने पंचायत में तलाक होने का भी दावा किया है।
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अधिकारियों के पास आवेदन पहुंचे हैं। इन आवेदनों की जांच चल रही है। इसी दौरान एक महिला गोद में बच्चा लेकर अफसरों के सामने पहुंच गई। महिला के साथ एक युवक भी था जो कि उसका पति था। महिला ने अफसरों के सामने अपनी मांग रखी। महिला ने कहा कि वह दूसरी शादी करना चाहती है। उसे अपने देवर के साथ शादी करनी है। दूसरी शादी की बात सुनकर अफसर दंग रह गए। अफसरों ने महिला से दूसरी शादी करने के पीछे का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसे अब देवर पसंद है। इसलिए वह देवर के साथ शादी करना चाहती है।
पति ने भी किया पत्नी की बात का समर्थन
अफसरों ने महिला से कहा, कि वह तो पहले से शादीशुदा है। इस पर बेझिझक होकर महिला ने कहा, दोनों का पंचायत में तलाक हो चुका है। बाकायदा महिला ने पंचायत में तलाक को लेकर लिखे गए कागज भी अफसरों के सामने रख दिए। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पत्नी की इस की उसके पति ने भी पैरवी कर दी। पति-पत्नी दोनों ने पंचायत के पैसले को ही तलाक का आधार बताया, लेकिन सरकारी नियमों के आगे दोनों का तर्क काम नहीं आया और महिला के दूसरी शादी के आवेद को खारिज कर दिया गया।
सामूहिक विवाह योजना के लिए आए थे 220 आवेदन
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 220 ऑनलाइन आवेदन अफसरों के पास पहुंचे थे। इन आवेदनों की जांच की जा रही थी। जांच के दौरान 149 जोड़ों का 25 अक्टूबर को विवाह भी संपन्न करा दिया गया है। कुछ दस्तावेजों में कमियों को देखते हुए उन्हें निरस्त भी किया जा चुका है। मीडिया से बातचीत के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बातचीत के दौरान बताया कि एक महिला का आवेदन आया था, जो अपने देवर से शादी करना चाहती थी, जांच के दौरान पता चला कि महिला अपने मौजूदा पति से कनूनी रूप से तलाक नहीं ले पाई है। इसके बाद भी वह देवर से शादी करने की बात कह रही थी। आवेदन नियम विरुद्ध होने के कारण निरस्त कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।