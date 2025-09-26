mujhe nahin pata ki mere saath kab rape hua says the girl who accused the bjp leader ‘मुझे नहीं पता कि मेरे साथ कब रेप हुआ’, BJP नेता पर आरोप लगाने वाली लड़की ने दिया बयान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
'मुझे नहीं पता कि मेरे साथ कब रेप हुआ', BJP नेता पर आरोप लगाने वाली लड़की ने दिया बयान

‘मुझे नहीं पता कि मेरे साथ कब रेप हुआ’, BJP नेता पर आरोप लगाने वाली लड़की ने दिया बयान

भाजपा नेता पर बीते साल कानपुर के बर्रा थाने में रेप केस दर्ज हुआ था। युवती ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग छोटी बहन के साथ दुष्कर्म की घटना अंजाम दी गई। इस मामले में भाजपा नेता ने फर्जी फंसाए जाने की शिकायत पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से की तो उन्होंने जांच कराई। मामला झूठा पाया गया।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, कानपुरFri, 26 Sep 2025 08:21 AM
‘मुझे नहीं पता कि मेरे साथ कब रेप हुआ’, BJP नेता पर आरोप लगाने वाली लड़की ने दिया बयान

यूपी के कानपुर में भाजपा नेता रवि सतीजा पर फर्जी रेप केस कराने वाली किशोरी सरकारी गवाह बन चुकी है। अब उसके बयान भी सामने आए हैं। कलमबंद बयानों में उसने बताया कि वह नहीं जानती, उसके साथ कब रेप हुआ। उससे सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। इसके बाद उसे थाने ले जाया गया तो वह बाहर खड़ी रही। फिर पुलिस जहां-जहां ले गई, वह गई। बयानों में उसने यह भी कहा कि दीदी ने बताया था कि मेरा बच्चा उनके पास है। वह ताकतवर लोग हैं। बात मान लो नहीं तो जेल भिजवा देंगे। फिर उसने वही किया जो कहा गया।

भाजपा नेता रवि सतीजा पर बीते साल बर्रा थाने में रेप केस दर्ज हुआ था। युवती ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग छोटी बहन के साथ दुष्कर्म की घटना अंजाम दी गई। इस मामले में भाजपा नेता ने फर्जी फंसाए जाने की शिकायत पुलिस आयुक्त अखिल कुमार से की तो उन्होंने जांच करायी। मामला झूठा पाया गया। जिसके बाद रवि सतीजा ने मुकदमा कराने वाली दोनों बहनों समेत सात लोगों पर केस कराया था। इस मामले में दोनों बहनों के कलमबंद बयान हो चुके है।

बड़ी बहन ने भी डर के चलते मुकदमा दर्ज कराने की बात कही थी वहीं छोटी बहन ने भी कोर्ट को यही बताया है। उसने कहा कि वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। जब उससे रेप का मुकदमा कराने के लिए कहा गया तो उसने इंकार कर दिया। बाद में उसे धमकी दी गई। वह रवि सतीजा को नहीं पहचानती है। उससे कागज पर हस्ताक्षर कराए गए। हस्ताक्षर वह बना लेती है। इसके बाद थाने गई थी। थाने में भी वह काफी देर बाहर खड़ी रही। इसके बाद पुलिस कई जगह लेकर गई तो वह दबाव और डर में साथ-साथ गई थी।

638 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई

बर्रा पुलिस ने भाजपा नेता रवि सतीजा के मामले में 638 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। पुलिस ने जबरन वसूली, मृत्यु या घोर क्षति की धमकी देकर वसूली, झूठा साक्ष्य देना और षडयंत्र समेत छह धाराओं में चार्जशीट पेश की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 41 सीडी काटी गई है जिसमें आरोपियों के बीच हुई बातचीत की कॉल डिटेल, पीड़ित और आरोपियों की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज के साक्ष्य दाखिल किए गए हैं।

बड़ी बहन कोतवाली में दर्ज करा चुकी है मुकदमा

फर्जी रेप केस कराने वाली युवती और उसकी छोटी बहन को पुलिस ने इस केस की पीड़िता माना है। इसी के चलते दोनों को सरकारी गवाह बनाया गया है। बड़ी बहन ने कोतवाली थाने में अधिवक्ता बिलाल आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है । पुलिस की पूछताछ में अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने वकालतनामा पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उनके मुंशी ने इससे इंकार कर दिया। जिसके बाद अब हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास मिलान के लिए वकालतनामा की प्रति भेजी गई है।

