मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए और न ही उनके घर जाऊंगा, ये क्या बोल गए भाजपा विधायक सुरेश पासी
भाजपा विधायक सुरेश पासी ने कहा कि मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए और न ही मैं उनके घर जाता हूं और न ही जाऊंगा। इस बयानबाजी के बाद विपक्ष आलोचना करनी भी शुरू कर दी है।
यूपी में मुस्लिमों पर दिए गए भाजपा विधायक के बयान ने सियासत में घमासान मचा दिया है। सोशल मीडिया पर भाजपा विधायक का बयान जमकर वायरल हो रहा है। भाजपा विधायक सुरेश पासी ने कहा कि मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए और न ही मैं उनके घर जाता हूं और न ही जाऊंगा। इस बयानबाजी के बाद विपक्ष आलोचना करनी भी शुरू कर दी है। भाजपा विधायक एक पुल के उद्घाटन में भाग लेने के लिए पहुंचे। इसी दौरान कुछ मीडिया कर्मियों ने मुस्लिम वोट को लेकर उनसे सवाल किया तो विधायक ने बयान देकर राजनीति में हलचल पैदा कर दी। उनके इस बयानबाजी ने किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
अमेठी जिले की जगदशपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक और उत्तर प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेता सुरेश पासी का वायरल वीडियो सात जनवरी का बताया जा रहा है। वह पुल के एक उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने मुस्लिम वोट को लेकर कुछ सवाल कर दिए। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा विधायक बोले, उन्हें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। वह न तो मुस्लिमों के घर जाते हैं और न जाएंगे। इतना ही नहीं वह बोले वह मस्जिदों में भी नहीं जाते हैं और न ही मुस्लिम समाज के दुख-सुख में शामिल होते हैं।
विधायक सुरेश पासी के विवादित बयानबाजी वाले 20 सेकेंड के वायरल इस वीडियो ने सियासी माहौल में हलचल पैदा कर दी। वहीं भाजपा ने विधायक के इस बयान से खुद को अलग कर लिया और इसे पासी का निजी विचार बताया। भाजपा जिला इकाई के अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने कहा कि विधायक की टिप्पणियों का भाजपा की विचारधारा से कोई लेना-देना नहीं है। शुक्ला ने कहा, भाजपा 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' में विश्वास करती है। यह पार्टी का रुख साफ है। सुरेश पासी ने जो कहा वह उनकी निजी राय है।
विपक्षियों ने भाजपा नेता की आलोचना की
मुस्लिम वोट को लेकर दिए गए भाजपा विधायक के बयान पर अब सियासत में घमासान मच गया है। विपक्षी पार्टियों ने भाजपा नेता की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस की जिला इकाई के अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने इस बयान को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। सिंघल ने आरोप लगाया, जब भी चुनाव आते हैं, भाजपा नेता ऐसे बयान देते हैं। वे सिर्फ वोट पाने के लिए भाई को भाई से, एक धर्म को दूसरे धर्म से और एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की कोशिश करते हैं। यह सब नाटक है। समाजवादी पार्टी की जिला इकाई के अध्यक्ष राम उदित यादव ने कहा कि ये टिप्पणियां समाज में नफरत फैलाने के मकसद से की गई हैं। यादव ने कहा, हिंदू-मुस्लिम बंटवारा करना भाजपा की राजनीति है। सुरेश पासी उसी पार्टी के हैं और वोटों के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है।