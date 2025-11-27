Hindustan Hindi News
मुझे काम चाहिए, जी या नो सर नहीं...मेडिकल की अव्यवस्था पर भड़के डिप्टी सीएम, साथ ले गए रिकॉर्ड

संक्षेप:

बदायूं मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दो टूक प्राचार्य से कहा कि हमें इलाज चाहिए बहानेबाजी और रेफर स्लिप नहीं चाहिए। एक महीने में सुधार कराओ, जितना पैसा चाहिए हम देंगे, प्रस्ताव बनाकर तो भेजे। अब शिकायत या गडबड़ी मिली तो खैर नहीं।

Thu, 27 Nov 2025 11:32 PMDinesh Rathour बदायूं
यूपी के डिप्टी सीएम अचानक बदायूं राजकीय मेडिकल कालेज पहुंचे तो हड़कंप मच गया। आनन-फानन में मेडिकल कालेज प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं के कारनामों को छिपा नहीं पाया। डिप्टी सीएम ने अव्यवस्थाओं को देखा तो भड़क गए और प्राचार्य पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। गंदगी मिलने पर डिप्टी सीएम ने बड़ी कार्रवाई की और उन्होंने सफाई एजेंसी को हटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही एक महीने का भुगतान काटने का भी आदेश दिया है। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने दो टूक प्राचार्य से कहा कि हमें इलाज चाहिए बहानेबाजी और रेफर स्लिप नहीं चाहिए। एक महीने में सुधार कराओ, जितना पैसा चाहिए हम देंगे, प्रस्ताव बनाकर तो भेजे। अब शिकायत या गडबड़ी मिली तो खैर नहीं।

गुरुवार की शाम डिप्टी सीएम बृजेश पाठक अचानक बदायूं मेडिकल कालेज पहुंचे। घुसते ही लिंटर से लटकती सीलिंग, इमरजेंसी गेट की अव्यवस्था पर भड़क गए। वह सीधे इमरजेंसी वार्ड में गए और यहां एक मरीज की मौत हो चुकी थी। उन्होंने डाक्टर से बीमार और इलाज के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत गाड़ी से मरीज के शव को घर पहुंचाया जाये। इसके इमरजेंसी के दूसरे वार्ड में गए यहां मरीजों से हालचाल लिया। निरीक्षण के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता, सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, पूर्व विधायक धर्मेंद्र शाक्य, पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव, डीसीबी के चेयरमैन जेके सक्सेना, शारदेंदु पाठक आदि मौजूद थे।

मरीज गंदी चादरों पर लेटे मिले

डाक्टर और प्राचार्य से बात की। दो ही वार्ड में इतनी ज्यादा गंदगी दिख गई कि डिप्टी सीएम भड़क गये। मरीज गंदी चादरों पर लेटे थे, जमीन पर गंदगी फैली थी। व्यवस्थाएं हावी थीं। उन्होंने प्राचार्य से कहा कि तत्काल सफाई एजेंसी को हटाया जाये और एक महीने का भुगतान काटा जाये। कहा, कार्रवाई कर शुक्रवार तक अवगत कराया जाये।

बरामदे में लटकती मिली सीलिंग

इसके बाद टावर एक और दो के बीच खाली पड़े स्पेस को देखकर भड़क गए। यहां बरामदे में सीलिंग लटक रहीं थीं। फिर वह अन्य वार्ड घूमते हुए सीएमएस कक्ष में पहुंचे और बिंदुबार प्रधानाचार्य से दो टूक बात की। डिप्टी सीएम ने कहा कि निर्माण निगम के नाम पर बहानेबाजी न करें यह बताओ मरम्मत आदि के लिए पैसा आता है वह कहां जाता है। अगर कम आता है तो हमें बताओ हम दिलवायेंगे।

एक महीने का दिया समय

मरम्मत कार्य के साथ सबकुछ ठीक कराया जाये। इसके लिए प्रस्ताव भेजें। हम बजट दिलायेंगे। सरकार के पास पैसा की कमी नहीं हैं। कि एक महीने का समय है एक महीने में बेहतर होता है तो ठीक है बरना अब कार्रवाई की जायेगी।

रेफर करने की परंपरा खत्म करें

बदायूं मेडिकल कालेज से सैफई व अलीगढ़ सहित मेडिकल कालेज एवं प्राइवेट कालेज को रेफर होने वाले मरीजों की पोल डिप्टी सीएम ने खुद खोल दी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कालेज को रेफर सेंटर बनाकर रख दिया है। अब आगे से यह परंपरा को खत्म करना है। एक महीने के अंदर सुधार हो जाये उसके बाद फिर सुनने को मिला तो कार्रवाई निश्चित होगी। कहा कि हमें मरीजों की रेफर स्लिप नहीं चाहिए हमें तो मरीजों का उपचार चाहिए।

जिलाध्यक्ष राजीव ने खोली पोल

भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने डिप्टी सीएम के सामने मेडिकल कालेज व उनके प्राचार्य की पोल खोल दी। कहा, यहां पर इलाज की जगह रेफर स्लिप थमा दी जाती है। फैक्ल्टी आतीं नहीं हैं। ऐसे में मरीजों को बेहतर उपचार नहीं मिल पाता। मेडिकल को यहां मौजूद अधिकारी मजाक बनाकर रख दिया है।

प्रदेश के सभी मेडिकल कालेज को पॉवर दी

डिप्टी सीएम को पता चला कि बदायूं राजकीय मेडिकल कालेज में फैकल्टी कम है। प्राचार्य ने फैकल्टी कम होने का बहाना बनाया तो डिप्टी सीएम ने प्राचार्य आढ़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि फैकल्टी रखने की पॉवर पहले शासन को थी लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में फैकल्टी रखने की पावर प्राचार्य को दे दी है। फिर भी आप फैकल्टी नहीं रख पा रहे हैं। डिप्टी सीएम बोले बहाना नहीं काम चाहिए। काम के लिए आपको तैनात किया है, काम नहीं कर पा रहे हैं तो प्राचार्य के रूप में कार्य करने को हमारे पास बहुत सारे अफसर हैं।

खुद के अस्पताल चलाने को कहां से मिलते डाक्टर

डिप्टी सीएम बदायूं मेडिकल कालेज के हालात देखकर इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने प्राचार्य डॉ. अरुण कुमार के मेरठ के कारनामें तक खोल डाले। उन्होंने कहा कि हमें बहानेबाजी नहीं चाहिए कि डाक्टर नहीं मिल रहे हैं कहा कि खुद का अस्पताल चलाने को डाक्टर कहां से मिल रहे हैं। खुद के अस्पताल चलाने को तो कभी नहीं कहा कि डाक्टर नहीं मिल रहे हैं। इसलिए काम ढंग से किया जाये, मेरठ के कारनामें हमें सभी पसंद हैं।

प्रधानाचार्य को चला रहे एकाउंटेट

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने प्रधानाचार्य से कड़ी नाराजगी जताई जब उन्होंने पूछ लिया कि मेडिकल कालजे की फैकल्टी क्या है, कितने डाक्टर हैं और कितने-कितने कर्मचारी हैं। प्राचार्य डॉ. अरुण कुमार को याद नहीं था तो उन्होंने एकाउंटेंट ज्ञानेंद्र को बुलाया। जिस पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और भड़क गए बोले मुझे पता है आप तो केवल नाम के प्राचार्य हो आपको तो एकाउंटेट चला रहे हैं। आपको यह नहीं पता है कि फैकल्टी क्या है। केवल हस्ताक्षर करने के प्राचार्य हो।

जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते प्राचार्य

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के सामने ही प्राचार्य डॉ. अरूण कुमार को जनप्रतिनिधियों ने घेर लिया और शिकायत की। भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता, सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, पूर्व विधायक धर्मेंद्र शाक्य, डीसीबी चेयरमैन जेके सक्सेना, पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव सहित ने कहा कि प्राचार्य दिक्कतों-परेशानी और अव्यवस्थाओं पर बिल्कुल गौर नहीं करते हैं। जनप्रतिनिधियों से कोई सुझाव नहीं लिया जाता है। जनप्रतिनिधि किसी मरीज के बेहतर उपचार को लेकर कहा जाये तो भी अनसुनी करते हैं। अक्सर फोन नहीं उठाते हैं।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, कई बार प्रयास किया लेकिन बदायूं मेडिकल कालेज नहीं पहुंच पाया था। अचानक निरीक्षण में काफी खामियां मिली हैं। सफाई व्यवस्था ठीक न होने पर एजेंसी को हटाने एवं एक महीने का भुगतान काटने को निर्देश दिया है। प्राचार्य को एक महीने का अल्टीमेट दिया है। एक महीने बाद फिर रिपोर्ट लेंगे और कार्रवाई करेंगे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
