मुझे जीवित रहना है, मेरी पहचान उजागर मत करो; वीडियो वायरल कर बोली उन्नाव रेपकांड की पीड़िता

संक्षेप: उन्नाव रेप कांड की पीड़िता ने एक वीडियो वायरल किया है। जिसमें पीड़िता ने कुलदीप सेंगर की दो बेटियों पर पहचान उजागर करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने अपील की है कि उसकी पहचान उजागर न की जाए।

ऐश्वर्या बहन..मैं बहुत मध्यम परिवार से हूं। मेरी एक बेटी और एक बेटा है…, अगर इस दुनिया में मुझे जीवित रहना है तो मेरी पहचान उजागर मत करो। ये अपील माखी रेपकांड की पीड़िता ने अपने छह मिनट दो सेकेंड के वीडियो में की है। शनिवार को यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में पीड़िता ने सीधे तौर पर कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या और समर्थकों पर चरित्रहनन, पहचान उजागर करने और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

वायरल वीडियो में पीड़िता साफ तौर पर कहती नजर आती है कि कुलदीप सिंह सेंगर की दोनों बेटियां और उनके समर्थक बीते कुछ दिनों से उसकी पहचान उजागर कर रहे हैं। उसे चरित्रहीन साबित करने की कोशिश में जुटे हैं। पीड़िता का आरोप है कि कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर यह बताने का प्रयास कर रही हैं कि उनके पिता बेकसूर हैं और उनके पास ठोस सबूत हैं। पीड़िता सवाल उठाती है कि यदि वाकई कोई ठोस सबूत थे तो उन्हें सीबीआई जांच के दौरान क्यों नहीं सौंपा गया। अगर सीबीआई पर भरोसा नहीं था तो तीस हजारी कोर्ट में सबूत क्यों नहीं पेश किए गए, जहां से कुलदीप सिंह सेंगर को पिता की हत्या के मामले में सजा सुनाई गई। पीड़िता का कहना है कि हकीकत यह है कि ऐसे कोई सबूत नहीं हैं। जो भी सबूत थे, उन्हें सीबीआई ने अदालत में पेश किया और उन्हीं के आधार पर कुलदीप सिंह सेंगर के गुनाह साबित हुए।

बोली- मैं भी क्षत्रिय समाज की बेटी हूं वीडियो में पीड़िता अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का हवाला देते हुए कहती है कि वह एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आती है और अकेले न्याय की लड़ाई लड़ रही है, जबकि दूसरी ओर पैसे और राजनीति का पूरा दमखम है। वह सवाल करती है कि जब कहा जा रहा है कि कुलदीप सेंगर के परिवार में केवल चार सदस्य हैं, तो फिर इतने समर्थक अचानक कहां से सामने आ रहे हैं। भावुक होते हुए वह अपील करती है कि अगर उसे इस दुनिया में जीवित रहना है, तो उसकी पहचान उजागर करना बंद किया जाए। साथ ही वह खुद को क्षत्रिय समाज की बेटी बताते हुए सम्मान और सुरक्षा की मांग करती है।