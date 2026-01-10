Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmujhe jivit rahna hai meri pahchan ujagar mar karo Unnao rape victim spoke out viral video
मुझे जीवित रहना है, मेरी पहचान उजागर मत करो; वीडियो वायरल कर बोली उन्नाव रेपकांड की पीड़िता

मुझे जीवित रहना है, मेरी पहचान उजागर मत करो; वीडियो वायरल कर बोली उन्नाव रेपकांड की पीड़िता

संक्षेप:

उन्नाव रेप कांड की पीड़िता ने एक वीडियो वायरल किया है। जिसमें पीड़िता ने कुलदीप सेंगर की दो बेटियों पर पहचान उजागर करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने अपील की है कि उसकी पहचान उजागर न की जाए।

Jan 10, 2026 08:39 pm ISTDinesh Rathour उन्नाव, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

ऐश्वर्या बहन..मैं बहुत मध्यम परिवार से हूं। मेरी एक बेटी और एक बेटा है…, अगर इस दुनिया में मुझे जीवित रहना है तो मेरी पहचान उजागर मत करो। ये अपील माखी रेपकांड की पीड़िता ने अपने छह मिनट दो सेकेंड के वीडियो में की है। शनिवार को यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में पीड़िता ने सीधे तौर पर कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या और समर्थकों पर चरित्रहनन, पहचान उजागर करने और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वायरल वीडियो में पीड़िता साफ तौर पर कहती नजर आती है कि कुलदीप सिंह सेंगर की दोनों बेटियां और उनके समर्थक बीते कुछ दिनों से उसकी पहचान उजागर कर रहे हैं। उसे चरित्रहीन साबित करने की कोशिश में जुटे हैं। पीड़िता का आरोप है कि कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर यह बताने का प्रयास कर रही हैं कि उनके पिता बेकसूर हैं और उनके पास ठोस सबूत हैं। पीड़िता सवाल उठाती है कि यदि वाकई कोई ठोस सबूत थे तो उन्हें सीबीआई जांच के दौरान क्यों नहीं सौंपा गया। अगर सीबीआई पर भरोसा नहीं था तो तीस हजारी कोर्ट में सबूत क्यों नहीं पेश किए गए, जहां से कुलदीप सिंह सेंगर को पिता की हत्या के मामले में सजा सुनाई गई। पीड़िता का कहना है कि हकीकत यह है कि ऐसे कोई सबूत नहीं हैं। जो भी सबूत थे, उन्हें सीबीआई ने अदालत में पेश किया और उन्हीं के आधार पर कुलदीप सिंह सेंगर के गुनाह साबित हुए।

ये भी पढ़ें:दलित महिला हत्याकांड: मेरठ से किडनैप युवती बरामद, हत्यारोपी भी गिरफ्तार

बोली- मैं भी क्षत्रिय समाज की बेटी हूं

वीडियो में पीड़िता अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का हवाला देते हुए कहती है कि वह एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आती है और अकेले न्याय की लड़ाई लड़ रही है, जबकि दूसरी ओर पैसे और राजनीति का पूरा दमखम है। वह सवाल करती है कि जब कहा जा रहा है कि कुलदीप सेंगर के परिवार में केवल चार सदस्य हैं, तो फिर इतने समर्थक अचानक कहां से सामने आ रहे हैं। भावुक होते हुए वह अपील करती है कि अगर उसे इस दुनिया में जीवित रहना है, तो उसकी पहचान उजागर करना बंद किया जाए। साथ ही वह खुद को क्षत्रिय समाज की बेटी बताते हुए सम्मान और सुरक्षा की मांग करती है।

जंतर-मंतर पर शक्ति प्रदर्शन, 2027 की राजनीति की बिसात

वीडियो में बताया कि 11 जनवरी को कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थक दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनशन की तैयारी कर रहे हैं। दावा किया कि यह न तो कोई सामान्य आंदोलन है और न ही महज धरना, बल्कि एक जाति विशेष का शक्ति प्रदर्शन है। इसका उद्देश्य देश के मुख्य न्यायाधीश पर दबाव बनाना है। इस विरोध-प्रदर्शन के जरिए कुलदीप सिंह सेंगर की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम हो रहा है। ऐश्वर्या सेंगर (कुलदीप सेंगर की बेटी) को राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित करने और 2027 के चुनाव से पहले माहौल बनाने की तैयारी है। विरोध को सोच-समझकर एक बड़े राजनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश है। उन्नाव एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने बताया, पीड़ित वर्तमान में दिल्ली में है। यहां ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। शिकायत पर जांच होगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Unnao News up rape case UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |