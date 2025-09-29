बचा लो साहब! प्रेमी संग मिलकर मरवा देगी बीवी; थाने पहुंचकर युवक ने लगाई गुहार

यूपी के बिजनौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शहर कोतवाली के एक गांव के युवक ने पत्नी पर अपने प्रेमी और तांत्रिक के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि उसकी बीवी प्रेमी संग मिलकर मरवा देगी। यहां तक की घर से 20 लाख कैश भी लेकर चली गई है। उधर, पुलिस ने पत्नी समेत तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शहर कोतवाली के गांव सलमाबाद के रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसकी शादी 21 अप्रैल 2017 को मंडावर क्षेत्र के फज़लपुर गांव की युवती से हुई थी। दोनों के दो बच्चे हैं। बताया कि हादसे में साले की मौत हो गई थी। इसके बाद से पत्नी मायके में रहने लगी। वह उसको बुलाता है तो इनकार कर देती थी। शक होने पर पत्नी का फोन चेक किया तो आपत्तिजनक चैट मिली। आरोप है कि उसकी पत्नी का उज्जवल राठी नाम के युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा है। दोनों के मेरठ के एक होटल में ठहरने के भी प्रमाण मिले हैं। उसकी पत्नी उससे अक्सर मेरठ चलने के लिए कहती थी। शक है कि पत्नी प्रेमी और तांत्रिक बशरत अल्वी उर्फ मिया मूसा के साथ मिलकर उसकी हत्या करना चाहती है। इन लोगों ने उसे कार से कुचलने का प्रयास किया था। आरोप है कि पत्नी उसके घर से 20 लाख के जेवर व अन्य समान चोरी कर ले गई है। शहर कोतवाल धर्मेन्द्र सोलंकी ने बताया कि तहरीर के आधार पर महिला समेत तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।