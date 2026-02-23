Hindustan Hindi News
मुझसे मेरा वजूद पूछ रहा प्रशासन, सांसद रहे दानिश अली SIR में नोटिस मिलने पर बिफरे

Feb 23, 2026 07:33 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
चुनाव आयोग से नोटिस मिलने के बाद ‘एक्स’ पर पोस्ट में पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली ने लिखा-‘ये कागज देख रहे हैं आप? सालों आपकी सेवा की संसद में आवाज उठाई और आज प्रशासन मुझसे मेरा वजूद पूछ रहा है। अगर एक पूर्व सांसद के साथ SIR के नाम पर ये हो सकता है तो गरीब किसान-मजदूर का क्या होगा? 

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अंतर्गत अमरोहा से पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली को चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। इस नोटिस पर बिफरे पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में भाजपा पर निशाना साधा है। इस पोस्ट में कांग्रेस नेता दानिश अली ने लिखा-‘ये कागज़ देख रहे हैं आप? सालों आपकी सेवा की संसद में आवाज़ उठाई और आज प्रशासन मुझसे मेरा वजूद पूछ रहा है।’ उन्होंने इस नोटिस को भाजपा की प्रशासनिक दहशतगर्दी बता दिया।

कुंवर दानिश अली ने ‘एक्स’ पर एक डॉक्यूमेंट पोस्ट कर चुनाव आयोग से मिले नोटिस की पुष्टि की। नोटिस में दानिश अली से 24 फरवरी तक जरूरी दस्तावेज देने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग से नोटिस मिलने के बाद ‘एक्स’ पर पोस्ट में पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने लिखा-‘ये कागज देख रहे हैं आप? सालों आपकी सेवा की संसद में आवाज उठाई और आज प्रशासन मुझसे मेरा वजूद पूछ रहा है। अगर एक पूर्व सांसद के साथ SIR के नाम पर ये हो सकता है तो गरीब किसान-मजदूर का क्या होगा? ये BJP की प्रशासनिक दहशतगर्दी है। हार के डर से जनता का वोट छीनने की तैयारी हो रही है।

नोटिस में क्या है?

अमरोहा के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली को मिले नोटिस में कहा गया है कि जांच के बाद यह पाया गया है कि वर्तमान निर्वाचक नामावली में आपके पिता के नाम और पिछले प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली में उनके नाम में विसंगति के कारण, आपके गणना प्रपत्र में दिखाए गए लिंकेज के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली से गलत ढंग से लिंक किया गया है।

अमरोहा के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में आगे लिखा है कि पिछले प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली से मिलान न होने/ संभावित रूप से गलत मिलान होने के दृष्टिगत, आपसे अनुरोध है कि अपना नाम अंतिम निर्वाचक नामावली में बनाए रखने हेतु, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा निर्धारित मूल दस्तावेजों के साथ 24 फरवरी व समय 12 बजे से ढाई बजे के बीच उपस्थित हों।

50 प्रतिशत से अधिक नोटिस की सुनवाई का काम पूरा

बता दें कि एसआईआर के तहत उत्तर प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक नोटिस की सुनवाई का काम पूरा हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने रविवार को भी प्रदेश भर के बूथों पर विशेष अभियान का आयोजन किया था। इसमें 1.66 करोड़ से अधिक नो मैपिंग और तार्किक विसंगतियों के नोटिसों की सुनवाई का काम पूरा कर लिया गया।

