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मुझसे बड़ा अपराध हो गया, माफ कर दो...पत्नी के पैरों पर गिर फूट-फूटकर रोया बेटे का हत्यारोपी पिता

Apr 27, 2026 12:53 pm ISTAjay Singh संवाददाता, प्रयागराज
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रात में प्रियांशु नीचे कमरे में सो रहा था, जबकि छोटे भाई 13 वर्षीय आर्यन और 10 वर्षीय अंशू छत पर थे। पप्पू ने भोर में सोते समय प्रियांशु के सिर और चेहरे पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह भाग गया। पप्पू ने जीने पर लगा दरवाजा भी बंद कर दिया था, ताकि छत पर सो रहे बेटे नीचे न आ सकें।

मुझसे बड़ा अपराध हो गया, माफ कर दो...पत्नी के पैरों पर गिर फूट-फूटकर रोया बेटे का हत्यारोपी पिता

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक पिता ने पत्नी से अवैध संबंधों के शक में अपने हाथों से 19 साल के बेटे की निर्मम हत्या कर दी थी। रविवार को जेल भेजने से पहले पुलिस ने हत्यारोपी पिता का उसकी पत्नी से सामना कराया तो वह फूट-फूटकर रो पड़ा। पुलिस के अनुसार, पत्नी रंजना के सामने आते ही हत्यारोपी गिरीश चंद्र उर्फ पप्पू फूट-फूट कर रो पड़ा। रोते हुए पत्नी के पैरों पर गिर गया और अपने किए के लिए माफी मांगने लगा। कहा कि उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया है।

घटना, प्रयागराज के करेली की चाट गली में हुई थी। बेटे की हत्या करने वाले बाप गिरीश चंद्र उर्फ पप्पू जायसवाल को शक और गुस्से ने उसे इस कदर अंधा कर दिया था कि वह अपने ही हाथों अपने जिगर के टुकड़े को मार डाला। वह कैसे लोगों को मुंह दिखाएगा। पति के ही हाथों बेटे की हत्या के दोहरे गम में डूबी रंजना के भी आंसू बहते रहे। बता दें, करेली की चाट गली में किराए के मकान में रहने वाले पप्पू जायसवाल ने अवैध संबंध के शक में अपने बड़े बेटे 19 वर्षीय प्रियांशु की शुक्रवार रात बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसने सोते समय जूसर के हैंडल से बेटे का सिर और चेहरा कूच दिया था। घटना के वक्त घर में पप्पू के दो छोटे बेटे थे, जो छत पर सो रहे थे। पत्नी रंजना मायके मीरापुर में थी। घटना को अंजाम देने के बाद घर में ताला बंद कर पप्पू भाग गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

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मां-बेटे के संबंधों पर शक करता था हत्यारोपी

मूलरूप से नैनी के चाका निवासी गिरीश चंद्र उर्फ पप्पू जायसवाल करेली में किराये के मकान में पत्नी रंजना और तीन बेटों के साथ रहता था। उसका बड़ा बेटा प्रियांशु सब्जी का ठेला लगाता था। पुलिस के मुताबिक, पप्पू नशेड़ी है और अक्सर पत्नी रंजना देवी के चरित्र पर शक कर उससे मारपीट करता था। पुलिस के मुताबिक उसे बेटे पर भी शक था। शुक्रवार रात भी उसने पत्नी से झगड़ा किया। इसके बाद प्रियांशु अपनी मां को मीरापुर स्थित मायके छोड़ आया। इस बात से पप्पू काफी नाराज था। रात में प्रियांशु नीचे कमरे में सो रहा था, जबकि छोटे भाई 13 वर्षीय आर्यन और 10 वर्षीय अंशू छत पर थे। भोर में पप्पू ने सोते समय प्रियांशु के सिर और चेहरे पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। बेटे की हत्या के बाद बाहर से ताला लगाकर वह भाग गया। पप्पू ने जीने पर लगा दरवाजा भी बंद कर दिया था, ताकि छत पर सो रहे बेटे नीचे न आ सकें। सुबह दोनों बेटे जगे तो सीढ़ी का दरवाजा बंद पाकर आंगन में झांका तो दरवाजे के नीचे से खून बहता देखा। शोर मचाने पर पड़ोसी पहुंचे और दोनों को छत से नीचे उतारा।

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छोटे बेटों ने मां को फोन कर दी जानकारी

बाहर आकर बेटों ने मां रंजना को फोन किया। रंजना मायकेवालों के साथ घर पहुंची और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ताला तोड़वाकर घर में घुसी तो कमरे में प्रियांशु का रक्तरंजित शव पड़ा मिला। हत्या की सूचना पर डीसीपी नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने भी मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। बाद में पप्पू को गिरफ्तार कर लिया गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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