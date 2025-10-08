मुजाहिदीन आर्मी का मकसद खून खराबा कराना था, 300 से ज्यादा युवकों का तैयार किया था नेटवर्क

गिरफ्तार मो. रजा पूरे देश में खून-खराबा कराने का मंसूबा लेकर मुजाहिदीन आर्मी बना रहा था। सरगना मो. रजा ने कई प्रदेशों में नेटवर्क तैयार करते हुए 300 से ज्यादा युवकों को जोड़ लिया था। एटीएस ने कई जानकारियां हासिल कर ली थी।

हिन्दू धर्मगुरुओं की हत्या की साजिश में लगा मो. रजा पूरे देश में खून-खराबा कराने का मंसूबा लेकर मुजाहिदीन आर्मी बना रहा था। सरगना मो. रजा ने कई प्रदेशों में नेटवर्क तैयार करते हुए 300 से ज्यादा युवकों को जोड़ लिया था। बीटेक, एमबीए और अन्य विद्याओं में पारंगत युवाओं को भड़काऊ वीडियो से ब्रेनवॉश कर अपने मिशन को पूरा करने के लिए मुजाहिदीन आर्मी में शामिल कर लिया था।

एटीएस और खुफिया एजेन्सियों ने मो. रजा और उसके साथियों के मोबाइल से कई जानकारियां हासिल कर ली थी। इसके अलावा इन लोगों के पास मिले दस्तावेजों और डायरी से भी कई महत्वपूर्ण तथ्य हाथ लगे थे। एटीएस ने 29 सितम्बर को अकमल रजा, सफील सलमानी, मो. तौसीफ व कासिम अली को गिरफ्तार किया था। इसके दूसरे दिन सरगना फतेहपुर निवासी मो. रजा को केरल से गिरफ्तार किया था। मो. रजा के बयान व बरामद दस्तावेजों से पता चला कि वह किस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त था।

मुजाहिदीन आर्मी से दहलाने वाली घटना की फिराक में था एटीएस सूत्रों के मुताबिक, मो. रजा मुजाहिदीन आर्मी बनाने में लगा था। इसके लिए उसने पढ़े लिखे युवाओं को शामिल किया था ताकि गतिविधियों पर किसी को शक न हुआ। उसने बाकायदा वीडियो को अपने बनाए ग्रुप पर साझा किया। इन वीडियो के जरिए वह इन युवाओं को भड़का रहा था। उनमें इस कदर नफरत भर रहा था कि वह उसके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाए।

300 से अधिक युवक आर्मी में शामिल हुए खुफिया एजेन्सियों ने इन पांचों के पास मिले मोबाइल व लैपटॉप को फोरेंसिंक विशेषज्ञों को दिया था। इससे समय-समय पर डिलीट किए गए वीडियो व कई फोटो रिकवर हो गए। इनसे ही पता चला कि बीटेक, एमबीए और अन्य विद्याओं में महारत हासिल युवक मुजाहिदीन आर्मी के लिए काम कर रहे थे। ये लोग कई प्रदेशों में फैले हुए है। केरल से इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले वहां ही मुजाहिदीन आर्मी की शुरुआत की गई।