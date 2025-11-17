मुफ्तखोर फर्जी विधायक होटल में बहुत खाया, अब खाएगा जेल की रोटी

संक्षेप: 29 अक्तूबर को एक गाड़ी होटल के बाहर रुकी। उससे चार युवक उतरे। एक ने अपना नाम विनोद खटीक बताया। उसने अपनी आईडी दी, जिस पर गली नंबर-10 तुगलकाबाद एक्सटेंशन, दिल्ली का पता लिखा था। उसने खुद को विधायक बताते हुए किराए पर कमरा लिया। उसके साथ मनोज नाम का एक अन्य युवक कमरे में रुका था।

ताजनगरी आगरा के सदर बाजार के एक होटल में 18 दिन से दो लोग मुफ्त में रुके थे। उनमें से एक खुद को विधायक बताकर रौब गांठता था। होटल के कर्मचारियों को धमकाता था। उसकी गाड़ी पर सांसद लिखा हुआ था। शनिवार को सदर थाना पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह फर्जी विधायक है। होटल संचालक की तहरीर पर सदर बाजार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आगरा पुलिस ने दोनों को शांतिभंग में जेल भेज दिया।। दोनों आरोपियों को एसीपी कोर्ट में पेश किया गया था। एसीपी ने दोनों का रिमांड स्वीकृत कर जेल भेज दिया।

कई दिनों से दबंग कारोबारियों को विधायक बन धमका रहा था। पवन होटल के मालिक पवन गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने शनिवार को विनोद कुमार खटीक और मनोज कुमार को पकड़ा था। उनके पास से एक गाड़ी मिली थी। जिस पर सांसद लिखा था। 29 अक्तूबर से दोनों आरोपित पवन होटल के कमरा नंबर 221 में रह रहे थे। किराया नहीं दे रहे थे। सदर बाजार में किसी भी दुकान से मुफ्त में सामान ले आते थे। आरोपित का मोबाइल नंबर मिलाने पर ट्रू कॉलर पर एमएलए लिखा आता था। पुलिस ने बताया कि आरोपित एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी धमकाने गया था। वहां भी लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। मुकदमे में आरोपियों के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट पेश की जाएगी। जिन धाराओं में मुकदमा लिखा गया उनमें सात साल से कम सजा का प्रावधान है। इसी वजह से आरोपियों का शांतिभंग में चालान किया गया। पुलिस ने बताया कि में आरोपित पुलिस से भी अभद्रता कर रहा था। हवालात में बंद होते ही उसके होश ठिकाने आ गए।

रौब गांठकर करता था मुफ्तखोरी आगरा के सौदागर लाइन (सदर) में पवन होटल है। 29 अक्तूबर को एक गाड़ी होटल के बाहर रुकी। उससे चार युवक उतरे। एक ने अपना नाम विनोद खटीक बताया। अपनी आईडी दी, जिस पर गली नंबर-10 तुगलकाबाद एक्सटेंशन, दिल्ली का पता लिखा था। खुद को विधायक बताते हुए किराए पर कमरा लिया। उसके साथ मनोज नाम का एक अन्य युवक कमरे में रुका था। मनोज का पता जनता जीवन कैंप, ओखला दिल्ली है। विधायक सुनकर होटल कर्मचारी एडवांस रुपये मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आरोपित विनोद ने उन पर अपना रौब गांठना शुरू कर दिया। प्रतिदिन अपनी पसंद का खाना मंगाता। आस-पास के दुकानदारों से भी फ्री में सामान लेने लगा। वह जिस भी दुकान में उसका मन करता था उसी में घुस जाता और कोई न कोई सामान ले आता। सभी से यह कहता कि एक दिसंबर तक रुकना है। पार्टी के काम से आया है। जब जाएगा तब हिसाब करेगा। उनका कोई काम है तो बताएं।