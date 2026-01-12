संसद की सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते लखपति से करोड़पति बन गए सांसद, मुकेश राजपूत की संपत्ति 12821 प्रतिशत बढ़ी

संक्षेप: संसद की सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते यूपी के कई सांसद लखपति से करोड़पति तक बन गए। ये खुलासा एडीएआर की हाल ही जारी रिपोर्ट से हुई है। 2014 से 2024 तक बने सांसदों में सबसे ज्यादा संपत्ति में वृद्धि भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बढ़ी है।

संसद की सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते यूपी के कई सांसद राजनीति में ही नहीं मंझे बल्कि लखपति से करोड़पति तक बन गए। जी हां, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीएआर) ने ही हाल में जो रिपोर्ट जारी की है। वह इस बात की तस्दीक करती है। 2014 से 2024 तक बने सांसदों में सबसे ज्यादा संपत्ति में वृद्धि फर्रुखाबाद के भाजपा सांसद की बढ़ी। वहीं अलीगढ़, गोंडा, बुलंदशहर और डुमरियागंज के सांसद संपत्ति वृद्धि के मामलो में टॉप-5 में शामिल हैं।

चुनाव अधिकारों से जुड़ी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने हाल में ही एक विश्लेषण रिपोर्ट जारी की है। जिसमें 2014 से 2024 के बीच देशभर के पुन: निर्वाचित 102 सांसदों के शपथपत्रों का विश्लेषण किया। यूपी के 15 सांसद इसमें शामिल हैं। सबसे ज्यादा फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की संपत्ति में वृद्धि हुई। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2014 में दाखिल किए गए शपथपत्र में उनकी कुल संपत्ति 7 लाख 25 हजार रुपये थी। जो कि 2024 में 9 करोड़ 36 लाख 80 हजार 840 रुपये हो गई। यानि 10 वर्षों में कुल 9 करोड़ 29 लाख 55 हजार 840 रुपये का इजाफा हुआ,प्रतिशत में यह वृद्धि 12821 प्रतिशत बैठती है। जो कि यूपी के सांसदों में सबसे ज्यादा है।

टॉप-5 संपत्ति वृद्धि वाले सांसदों में डुमरियागंज से सांसद जगदंबिका पाल, गोंडा से कृष्णवर्धन सिंह, अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम का नाम शामिल है। इन सांसदों ने यूपी में बनारस से सांसद व देश के पीएम नरेन्द्र मोदी, लखनऊ सांसद व रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, वॉयनाड से सांसद राहुल गांधी, मथुरा सांसद हेमामालिनी को भी पीछे छोड़ दिया है।

सांसद सतीश गौतम की संपत्ति में 208 प्रतिशत की वृद्धि अलीगढ़ लोकसभा से लगातार तीसरी बार सांसद बने सतीश गौतम की संपत्ति में 208 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2014 में उनकी कुल संपत्ति पांच करोड़ 21 लाख 80 हजार 006 रुपये थी। वहीं 2024 में 16 करोड़ 06 लाख 24 हजार 125 रुपये हो गई। यानि 10 वर्षों में 10 करोड़ 84 लाख 44 हजार 119 रुपये का इजाफा हुआ, जो कि 208 प्रतिशत है। यानि सांसद की आय में प्रतिदिन के हिसाब से 29 हजार 710 रुपये का इजाफा होता रहा।

यूपी में किन सांसदों की संपत्ति में कितनी हुई वृद्धि