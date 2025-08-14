सपा सांसद बर्क ने भरा 1.35 लाख जुर्माना, 30 दिन में अवैध हिस्सा न हटाया तो चलेगा बुलडोजर

सपा सांसद बर्क ने अवैध निर्माण प्रकरण में कोर्ट के आदेश के बाद 1.35 लाख रुपये का जुर्माना भरा। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती एसडीएम कोर्ट के निर्देशानुसार 30 दिन के भीतर अवैध हिस्से को स्वयं हटाने की है।

समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपासराय स्थित आवास के अवैध निर्माण प्रकरण में कोर्ट के आदेश के बाद 1.35 लाख रुपये का जुर्माना जमा कर दिया है। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती एसडीएम कोर्ट के निर्देशानुसार 30 दिन के भीतर अवैध हिस्से को स्वयं हटाने की है। तय समय पर कार्रवाई न होने पर प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बुलडोजर चलाकर निर्माण गिराया जाएगा और खर्च की वसूली भू-राजस्व की तरह होगी।

बीती 12 अगस्त को एसडीएम विकास चंद्र की अदालत ने करीब आठ माह की सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए मकान के बाहर स्थित एक मीटर गहराई और 14.30 मीटर लंबाई, कुल 151 वर्ग फीट क्षेत्र के निर्माण को अवैध करार देते हुए हटाने का आदेश दिया था। यह निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया गया था। अदालत ने कहा कि नियम सभी के लिए समान हैं, चाहे वह आम नागरिक हो या जनप्रतिनिधि। कोर्ट का आदेश स्पष्ट है। अवैध निर्माण निर्धारित अवधि में स्वयं हटाया जाए, अन्यथा प्रशासनिक टीम कार्रवाई करेगी और इसकी लागत संबंधित पक्ष से वसूलेगी।