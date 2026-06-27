विधायक गड़बड़ कर रहे हैं; सुनते ही सांसद से भिड़ गए MLA, बोले-तमीज से बात करें, वीडियो वायरल

विधायक गड़बड़ कर रहे हैं; सुनते ही सांसद से भिड़ गए MLA, बोले-तमीज से बात करें, वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर सपा सांसद और बबेरू विधायक की नोकझोंक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सांसद के भाषण पर विधायक उन्हें तमीज से बात करने की नसीहत देते नजर आए।
Banda News: मौका था छत्रपति शाहूजी महाराज की जयंती कार्यक्रम का जहां शुक्रवार को सपा कार्यालय में उस समय हंगाम खड़ा हो गया जब सपा सांसद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने माइक से कह दिया कि भइया (अखिलेश यादव) से भी कहें है कि उनके खिलाफ जो कुछ भी हो रहा वह बबेरू विधायक(विशंभर यादव) कर रहा है। सांसद ने कहा, बबेरू विधायक गड़बड़ कर रहे हैं। ये सुनते ही कार्यक्रम में बबेरू विधायक का पारा हाई हो गया और खड़े हो गए, उन्होंने सांसद को टोकते हुए कहा कि तमीज से बात कीजिए। इसके बाद गहमागहमी का माहौल शुरू हो गया। इस दौरान किसी ने दोनों के बीच गहमागहमी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं, मौजूदा में जिले की कार्यकारिणी भंग चल रही है।
34 सेकेंड के वायरल हो रहे एक वीडियो में सांसद कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल पार्टी कार्यालय बिजली खेड़ा में शुक्रवार को छत्रपति शाहूजी महाराज की जयंती कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। इस दौरान वह कहते हुए सुनाई दे रही है कि एक व्यक्ति कर रहा है, हम भइया (राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव) से भी कहें हैं, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है..बबेरू विधायक कर रहा है। इतना सुनते ही बबेरू विधायक विशंभर यादव आग बबूला हो जाता है और टोकते हुए कहते हैं, तमीज से बात कीजिए ऐ सुनों हमने आपका नाम नहीं लिया। इस दौरान निवर्तमान जिलाध्यक्ष मधुसूदन कुशवाहा भी खड़े हो जाते हैं।
सांसद के भाषण को लेकर क्या बोले बबेरू विधायक
बबेरू विधायक विशंभर यादव का कहना है भाषण दे रही थीं, कुछ अनर्गल बोल गई थीं। हम से उम्र में भी छोटी भी हैं। मैने मना किया पार्टी दफ्तर में ऐसी बाते नहीं बोली जाती। और कोई बात नहीं है। सपा ने उन्हें टिकट दे दिया सांसद बन गई हैं। पूर्व में वह और उनके पति भी चुनाव हार चुके हैं। पता नहीं उनके मन में क्या चलता रहता है, ऐसा लगता है कि उनके मन में पुरानी टीसें रहती हैं। वहीं सांसद व उनके पति से कई बार उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला। सांसद के प्रतिनिधि पुरषोत्तम का कहना है इस संबंध में अभी कुछ नहीं कहना है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।