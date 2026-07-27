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अयोध्या की रामलीला में राम बनेंगे सांसद रवि किशन; रावण और शिव का किरदार निभाएंगे ये अभिनेता

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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अयोध्या की रामलीला में इस बार सांसद रवि किशन राम की भूमिका में नजर आएंगे। इससे पहले भी रवि किशन भरत और परशुराम, केवट समेत कई किरदारों में नजर  आ चुके हैं।

MP Ravi Kishan
अयोध्या की रामलीला में इस बार सांसद रवि किशन राम की भूमिका में नजर आएंगे।

अयोध्या की रामलीला के आयोजकों ने इस वर्ष होने वाली रामलीला की तैयारियों और कलाकारों की सूची की घोषणा कर दी है। इस बार बॉलीवुड अभिनेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन पहली बार प्रभु श्रीराम की भूमिका निभाते नजर आएंगे। इससे पहले वह अयोध्या की रामलीला में भगवान केवट, भगवान परशुराम और भगवान भरत की भूमिकाएं निभा चुके हैं। वहीं शिव की भूमिका में दारा सिंह दिखेंगे, जबकि रावण के किरदार में अरुण बक्शी नजर आएंगे।

अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक (बॉबी मलिक) और महासचिव शुभम मलिक ने जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि इस वर्ष रामलीला का पहला चरण 10 से 20 अक्टूबर तक नई दिल्ली के मावलंकर हॉल, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, रफी मार्ग में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 15 से 25 जनवरी तक प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य रामलीला का मंचन होगा। अयोध्या की राम लीला में पहले की तरह इस बार कई अभिनेता किरदार निभाते नजर आएंगे। इस बार भी भव्य रामलीला का मंचन होगा। जिसका दर्शकों और भक्तों को इंतजार है। अयोध्या की रामलीला का लाइव प्रसारण किया जाएगा।

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रज़ा मुराद राजा जनक एवं अहिरावण की भूमिका में अभिनय

अयोध्या की रामलीला के आयोजकों ने बताया कि पिछले वर्षों में बारिश और तेज हवाओं के कारण मंच और सेट को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। रामलीला का कार्यक्रम प्रभावित हो गया है। इसी अनुभव को देखते हुए इस बार आयोजन की तिथियों में बदलाव किया गया है, ताकि रामलीला का मंचन भव्य और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जा सके। रामलीला के मंचन बारिश के मौसम की बाधा नहीं आ सके। इस को ध्यान में रखकर कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस वर्ष की अयोध्या की रामलीला में विंदू दारा सिंह भगवान शिव की भूमिका निभाएंगे, जबकि अरुण बक्शी रावण के किरदार में नजर आएंगे। वरिष्ठ अभिनेता राकेश बेदी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वहीं इसी तरह अवतार गिल नारद मुनि के किरदार में और रज़ा मुराद राजा जनक एवं अहिरावण की भूमिका में अभिनय करेंगे।

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घर बैठे संपूर्ण रामलीला का आनंद ले सकेंगे

अयोध्या की रामलीला के फाउंडर अध्यक्ष सुभाष मलिक (बॉबी) ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य देश-विदेश के रामभक्तों तक भगवान श्रीराम की लीला को पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जो श्रद्धालु आयोजन स्थल तक नहीं पहुंच सकते, वे घर बैठे संपूर्ण रामलीला का आनंद ले सकें, इसी सोच के साथ रामलीला का प्रसारण और आयोजन किया जाता है। रामलीला का लाइव प्रसारण के लिए दर्शकों बेहतर हो जाता है।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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