जौहर विवि के लिए पहुंचे प्रतिनिधिमंडल से सांसद रामपुर ने बनाई दूरी, चर्चा में आजम-नदवी की अदावत
शुक्रवार को प्रदेशाध्यक्ष श्यामलाल पाल की ओर से सपा के सांसदों के प्रतिनिधि मंडल की सूची जारी की थी। इसमें नाम शामिल होने के बाद भी मोहिब्बुल्लाह नदवी के ना आने को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गरमा गया। हालांकि इसके पहले जौहर विवि प्रकरण में सांसद मोहिब्बुल्लाह नदवी साथ खड़े दिखाई दिए।
पिछले लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के दौरान आजम और नदवी के बीच शुरू हुई अदावत, एक बार फिर सामने आ गई। भले ही जौहर विश्वविद्यालय प्रकरण को लेकर अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के आठ सांसद आजम खान के समर्थन में रामपुर आ गए हों लेकिन, शनिवार को सपा सांसदों के डेलीगेशन में नाम शामिल होने के बाद भी मोहिब्बुल्लाह नदवी के ना आने को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गरमा गया।
शुक्रवार को प्रदेशाध्यक्ष श्यामलाल पाल की ओर से सपा के सांसदों के प्रतिनिधि मंडल की सूची जारी की थी। शनिवार को आने वाले प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष रामपुर अजय सागर, सांसद जावेद अली खान, प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र सपा और विधायक अबू आसिम आजमी, हरेंद्र सिंह मलिक, रुचि वीरा, इकरा हसन, राजीव राय, मोहिबुल्लाह, नीरज मौर्य, जियाउर्रहमान बर्क, देवेश शाक्य और राम शिरोमणि वर्मा को शामिल किया था। यूं तो सांसद नीरज रॉय भी नहीं आए लेकिन, रामपुर सांसद के न आने पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया।
आजम की मर्जी के बगैर हुआ टिकट
लोकसभा चुनाव में आजम खान नहीं चाहते थे कि मोहिब्बुल्लाह नदवी का टिकट हो बावजूद इसके अखिलेश यादव ने आनन-फानन में मोहिब्बुल्लाह नदवी के टिकट का ऐलान कर दिया, यहीं से अदावत बढ़ गई। आजम समर्थकों ने इस टिकट का विरोध भी किया था।
अखिलेश को भी पता है अदावत
सीतापुर जेल से आजम खान के आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव रामपुर आए थे। आजम-नदवी के बीच रिश्तों में आयी तल्खी और आजम के तुनक मिजाज को देखते ही अखिलेश यादव सांसद मोहिब्बुल्लाह को बरेली एयरपोर्ट पर ही छोड़कर रामपुर आए थे और आजम से मिले थे।
विश्वविद्यालय में नहीं दी सांसद को एंट्री
जौहर विवि प्रकरण में पहले दिन से ही सांसद मोहिब्बुल्लाह नदवी साथ खड़े दिखाई दिए। उन्होंने मीडिया में तो बयान दिया ही, चंद रोज पहले काफिले के साथ ऐलानिया तौर पर जौहर विश्वविद्यालय पहुंचे लेकिन, 25 मिनट तक उन्हें गेट पर ही रोका गया। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने गेट नहीं खुलने दिया, लिहाजा सांसद को गेट पर ही मीडिया के सवालों का जवाब देकर वापस लौटना पड़ा था। हालांकि, इसके बाद भी उन्होंने सदन में जौहर विवि पर सवाल उठाने के लिए नोटिस दिया था।
सांसद के बयान ने और बो दी थी कड़वाहट
अदावत तो थी ही, मोहिब्बुल्लाह नदवी के सांसद बनने के बाद मीडिया के दिए बयान ने रिश्तों में और कड़वाहट घोल दी थी। आजम उस वक्त सीतापुर जेल में बंद थे। तब मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा था कि वह सुधार घर में हैं। उनके लिए हम दुआ करते हैं। जब आजम रिहा होकर आए तो उन्होंने सांसद के इस बयान का जवाब देते हुए मीडिया में कहा था-सुधारघर से आया हूं, लेकिन सुधरा नहीं हूं।
क्या बोले सांसद मोहिब्बुल्लाह नदवी
रामपुर के सांसद मोहिब्बुल्लाह नदवी ने कहा कि इधर मेरी सेहत भी कुछ ठीक नहीं है, दूसरे कुछ जाती मसरूफियत भी है, जिसके चलते मैं डेलीगेशन में नहीं आ सका। बाकी, कोई खास बात नहीं है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें