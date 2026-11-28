राहुल गांधी 10 दिसंबर को सहारनपुर से कांग्रेस का चुनाव अभियान शुरू करेंगे। इससे पहले यूपी कांग्रेस में अनबन सामने आई है। सीतापुर सांसद राकेश राठौर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से नाराज हैं। उनका आरोप है कि पांच महीने में उन्होंने राय जानने के लिए पांच मिनट भी नहीं दिए।

एक तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 10 दिसंबर को सहारनपुर से कांग्रेस का चुनाव अभियान शुरू करेंगे। उससे पहले यूपी कांग्रेस में अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की कार्यशैली से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले पांच महीनों में प्रदेश प्रभारी ने उनसे मिलने या उनकी राय जानने के लिए पांच मिनट का समय तक नहीं निकाला। संगठन सृजन अभियान में सांसदों को शामिल नहीं किए जाने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई है।

राकेश राठौर की नाराजगी ऐसे समय सामने आई है, जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन और प्रचार अभियान को गति देने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक, राकेश राठौर गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे। उनकी नाराजगी को पार्टी के भीतर संगठनात्मक समन्वय से जोड़कर देखा जा रहा है। सांसद का कहना है कि प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए जनप्रतिनिधियों की राय और भागीदारी जरूरी है, लेकिन उन्हें अपेक्षित महत्व नहीं दिया जा रहा है।

राहुल गांधी की रैली की तैयारी तेज राहुल की रैली को लेकर यूपी कांग्रेस के राज्य मुख्यालय में शुक्रवार को यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा और यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद की बैठक में कांग्रेस के चुनाव प्रचार को लेकर व्यापक चर्चा हुई। सूत्र बताते हैं कि पहले चरण की चर्चा में केवल रैलियों को लेकर बातचीत की गई है। बैठक में राहुल की रैलियों के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए समय देने को तैयार हैं।