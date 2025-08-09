mp priya saroj surprised her would-be husband rinku singh reached the ground in the middle of match practice सांसद प्रिया सरोज ने होने वाले पति रिंकू सिंह को दिया सरप्राइज, मैच प्रैक्टिस के बीच ग्राउंड पर पहुंचीं, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
mp priya saroj surprised her would-be husband rinku singh reached the ground in the middle of match practice

सांसद प्रिया सरोज ने होने वाले पति रिंकू सिंह को दिया सरप्राइज, मैच प्रैक्टिस के बीच ग्राउंड पर पहुंचीं

सांसद प्रिया सरोज, मैच प्रैक्टिस के बीच क्रिकेटर रिंकू सिंह से मिलने ग्राउंड पर पहुंचीं तो फैंस की नज़रें दोनों पर टिक गईं। कुछ फैंस ने उनके वीडियो भी बनाए। छोटा सा एक वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें प्रिया सरोज सादे अंदाज में नजर आ रही हैं।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 12:18 PM
यूपी की मछली शहर सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज और भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार रिंकू सिंह से शादी होने वाली है। वर्तमान में रिंकू सिंह यूपी टी20 लीग को लेकर व्यस्त चल रहे हैं। अच्छे प्रदर्शन के लिए वह मैदान पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। इस बीच उनकी होने वाली पत्नी और सांसद प्रिया सरोज ने अचानक ग्राउंड पर पहुंचकर उन्हें सरप्राइज कर दिया। होने वाले पति से मिलने प्रिया सरोज नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहुंची थीं। उन्हें अचानक इस तरह अपने सामने देखकर रिंकू सिंह चौंक गए। अब उनकी और प्रिया सरोज की हंसती-मुस्कुराती तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

यूपी टी20 लीग में मेरठ मावेरिक्स स्क्वाड के खिलाड़ी रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की प्रेम कहानी पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। इस साल आठ जून को लखनऊ के पांच सितारा होटल में हुई ग्रैंड सेरेमनी में प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की सगाई हुई थी। सगाई के मौके पर दोनों ने एक-दूसरे को अंगूठी पहनाकर खूब ठुमके भी लगाए थे।

सगाई समारोह में 300 से अधिक मेहमानों ने हिस्सा लिया था। दोनों की शादी 18 नवम्बर को वाराणसी के होटल ताज में होने वाली थी लेकिन बाद में खबर आई कि घरेलू क्रिकेट में व्यस्तता के चलते यह शादी टल गई है। यूपी टी20 लीग 17 अगस्त से शुरू हो रहा है।

सांसद प्रिया सरोज, मैच प्रैक्टिस के बीच क्रिकेटर रिंकू सिंह से मिलने ग्राउंड पर पहुंचीं तो फैंस की नज़रें दोनों पर टिक गईं। कुछ फैंस ने उनके वीडियो भी बनाए। छोटा सा एक वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में प्रिया सरोज सादे अंदाज में नजर आ रही हैं। उन्होंने रिंकू सिंह से कुछ देर तक ग्राउंड पर बात की फिर वहां से चली गईं। इस मुलाकात के दौरान रिंकू सिंह हाथ में बल्ला पकड़े दिख रहे हैं। वह प्रैक्टिस में मशरूफ दिखे। उनके पीछे कुछ अन्य खिलाड़ी भी वार्म अप करते दिख रहे हैं।

