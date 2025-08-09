सांसद प्रिया सरोज ने होने वाले पति रिंकू सिंह को दिया सरप्राइज, मैच प्रैक्टिस के बीच ग्राउंड पर पहुंचीं

सांसद प्रिया सरोज, मैच प्रैक्टिस के बीच क्रिकेटर रिंकू सिंह से मिलने ग्राउंड पर पहुंचीं तो फैंस की नज़रें दोनों पर टिक गईं। कुछ फैंस ने उनके वीडियो भी बनाए। छोटा सा एक वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें प्रिया सरोज सादे अंदाज में नजर आ रही हैं।

यूपी की मछली शहर सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज और भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार रिंकू सिंह से शादी होने वाली है। वर्तमान में रिंकू सिंह यूपी टी20 लीग को लेकर व्यस्त चल रहे हैं। अच्छे प्रदर्शन के लिए वह मैदान पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। इस बीच उनकी होने वाली पत्नी और सांसद प्रिया सरोज ने अचानक ग्राउंड पर पहुंचकर उन्हें सरप्राइज कर दिया। होने वाले पति से मिलने प्रिया सरोज नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहुंची थीं। उन्हें अचानक इस तरह अपने सामने देखकर रिंकू सिंह चौंक गए। अब उनकी और प्रिया सरोज की हंसती-मुस्कुराती तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

यूपी टी20 लीग में मेरठ मावेरिक्स स्क्वाड के खिलाड़ी रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की प्रेम कहानी पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। इस साल आठ जून को लखनऊ के पांच सितारा होटल में हुई ग्रैंड सेरेमनी में प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की सगाई हुई थी। सगाई के मौके पर दोनों ने एक-दूसरे को अंगूठी पहनाकर खूब ठुमके भी लगाए थे।

सगाई समारोह में 300 से अधिक मेहमानों ने हिस्सा लिया था। दोनों की शादी 18 नवम्बर को वाराणसी के होटल ताज में होने वाली थी लेकिन बाद में खबर आई कि घरेलू क्रिकेट में व्यस्तता के चलते यह शादी टल गई है। यूपी टी20 लीग 17 अगस्त से शुरू हो रहा है।