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अखिलेश के ट्वीट के बाद सोनम वांगचुक से मिलीं प्रिया सरोज, कॉकरोच पार्टी ने सपा को थैंक्यू कहा

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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MP Priya Saroj met Sonam Wangchuk: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को सोनम वांगचुक के समर्थन में ‘एक्स’ पर एक पोस्ट किया। इसके थोड़ी देर बाद सपा सांसद प्रिया सरोज नई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक से मुलाकात करते नजर आईं। 

अखिलेश के ट्वीट के बाद सोनम वांगचुक से मिलीं प्रिया सरोज, कॉकरोच पार्टी ने सपा को थैंक्यू कहा

MP Priya Saroj met Sonam Wangchuk: समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को सोनम वांगचुक से अपना अनशन खत्म करने की अपील की। इसके कुछ समय बाद ही उनकी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज दिल्ली के जंतर-मंतर पर नजर आईं। उन्होंने वहां भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक से मुलाकात की। प्रिया सरोज ने कहा कि वह छात्रों और युवाओं के हित को देखते हुए इस कार्यक्रम में आई हैं। इस मौके पर कॉकरोज जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सपा सांसद के प्रति आभार भी जताया। दीपके ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा - ‘समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने आज हमारे विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर मुख्य न्यायिक समिति (सीजेपी) के आंदोलन को अपना समर्थन दिया।’

जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। जंतर-मंतर पर कॉकरोज जनता पार्टी के बैनर तले छात्रों-युवाओं का आंदोलन चल रहा है। सोनम वांगचुक और इन युवाओं की मांग है कि नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान इस्तीफा दें। इसके साथ ही वे शिक्षा प्रणाली में सुधार की भी मांग कर रहे हैं। इधर, भूख हड़ताल की वजह से सोनम वांगचुक की हालत को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। मंगलवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सोनम वांगचुक से अपना अनशन खत्म करने की अपील की। उधर, दिल्ली में उनकी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज जंतर मंतर पहुंची तो दिल्ली से लखनऊ और मछली शहर तक के सियासी गलियारों में इसकी चर्चा होने लगी।

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प्रिया सरोज, मछलीशहर सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। जंतर-मंतर पहुंचकर उन्होंने सोनम वांगचुक से मुलाकात की। उनका हाल-चाल जाना। वह काफी देर तक प्रदर्शन स्थल पर बैठी रहीं। इस दौरान वे आंदोलन में शामिल नेताओं से बातें करती रहीं। प्रिया सरोज ने कहा कि वह एक सांसद के रूप में यहां नहीं आई हैं बल्कि एक युवा और स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि के तौर पर आई हैं। उन्होंने कॉकरोज जनता पार्टी के प्रदर्शन को समर्थन दिया और कहा कि वह इस मुद्दे को संसद से सड़क तक उठाएंगी। प्रिया सरोज ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हमें बांटने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच नफरत फैलाने का कुचक्र रचा जाएगा लेकिन हमें अपने संघर्ष पथ पर अडिग रहना है। आगे बढ़ते जाना है।

अखिलेश यादव ने की थी ये अपील

इसके पहले समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील की थी। उन्होंने सोनम वांगचुक से फोन पर हुई बातचीत की जानकारी ‘एक्स’ पर दी। अखिलेश यादव ने लिखा-‘ विश्व विख्यात श्री सोनम वांगचुक जी से फोन पर बात करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना और उनसे अनशन तोड़ने की अपील की। उनके सत्याग्रह को हमारा खुला समर्थन है। हमारा मानना है कि वो जनहित में इस आग्रह पर विचार करें। देश की संपूर्ण युवा शक्ति, उनके अभिभावकों, परिवार और परिजनों की आकांक्षा भी यही है क्योंकि उनके नैतिक बल की देश को बहुत आवश्यकता है अतः वो पूरी दुनिया से आ रहे निवेदनों को स्वीकार करते हुए अपना अनशन तोड़े दें, फिर कुछ दिनों का स्वास्थ्य लाभ लें और नई ऊर्जा का संचय करके पुनः नये आंदोलन में जुट जाएं। उनसे सविनय आग्रह है कि वो ‘नकारात्मक, भ्रष्ट, बेईमान, लोकतंत्र विरोधी सांप्रदायिक भाजपा’ के विरुध्द हो रहे आंदोलनों को पूरे देश में विस्तारित कर जन-एकजुटता की अखंड कड़ी बनें।

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सपा प्रमुख ने लिखा कि नीट की परीक्षा के घोटाले के बाद मंदिर में चोरी के महापाप का भंडाफोड़ भी एक गहरा दिव्य-संकेत है। डॉक्टर को धरती पर भगवान के रूप में ही देखा जाता है। हम सब तो मंदिर और मेडिकल दोनों के गहरे संबंध में विश्वास करते हैं। धर्म के मनोबल का और चिकित्सा का मनोवैज्ञानिक संबंध भी होता है। जिस तरह संपूर्ण विश्व का मीडिया श्री सोनम वांगचुक जी के लिए चिंतित दिखाई दे रहा है, उसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि इससे भाजपा राज में दुनिया भर में हमारे देश की डेमोक्रेटिक इमेज बुरी तरह खंडित हो रही है। हम श्री सोनम वांगचुक जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं।’

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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