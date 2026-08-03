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घटिया लोग..मैं भावुक आदमी हूं मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, पिता बृजभूषण के बरी होते ही बरसे बेटे करण

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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पिता बृजभूषण के बरी होते ही बेटे सांसद करण भूषण सिंह खूब बरसे। घटिया लोग हैं। मैं बहुत भावुक आदमी हूं मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आप जो प्रदर्शन में शामिल हुए थे उन्हें  जवाब देना चाहिए या फिर अब मुंह दिखाना चाहिए।

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने पर उनके बेटे और BJP सांसद करण भूषण सिंह ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का पल है और यह न्याय और सच्चाई की जीत है। सनातनियों की जीत हुई है। हिंदुओं की जीत हुई है। शोषित खिलाड़ियों, खासकर पहलवानों की जीत हुई है। कैसरगंज के क्षेत्र के लोगों की जीत हुई। उनसे जुड़े सभी की जीत हुई। मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता जिन्होंने आरोप लगाए थे। वे बहुत घटिया लोग हैं। मैं बहुत भावुक आदमी हूं। मेरे मुंह कुछ निकल जाएगा। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं। यही जो लोग कांग्रेस, आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, उन्हें आज जवाब देना चाहिए, वरना उन्हें कहीं भी अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए।

बरी होने के बाद क्या बोले- बृजभूषण

इससे पहले कोर्ट के बाहर पत्रकारों से बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अदालत ने उन्हें और विनोद तोमर को ''बाइज्जत बरी'' किया है। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन मैंने कहा था कि यदि मेरे खिलाफ लगाया गया कोई भी आरोप साबित हो जाए तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। अब अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है। मैं खुश हूं और अपने वकीलों का आभारी हूं। पूर्व भाजपा सांसद ने कहा कि फिलहाल मैं इतना ही कह सकता हूं। अदालत का विस्तृत आदेश पढ़ने के बाद ही इस मामले पर आगे टिप्पणी करूंगा।

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अभियोजन पक्ष फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता

बहरहाल, लोक अभियोजक मनीष रावत ने कहा कि अदालत का विस्तृत आदेश पढ़ने के बाद हाईकोर्ट में आगे की ''उचित कानूनी कार्रवाई'' की जाएगी। अभियोजन पक्ष मजिस्ट्रेट अदालत के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है। मामले की सुनवाई बंद कमरे में हुई और मीडिया को अदालत कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद सिंह के वकील ने अदालत के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उनके बरी किए जाने की पुष्टि की।

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अंतिम बहस पूरी होने के बाद दो जुलाई को अदालत ने आदेश सुरक्षित किया था

छह महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए मामले में अंतिम बहस पूरी होने के बाद दो जुलाई को अदालत ने आदेश तीन अगस्त के लिए सुरक्षित रख लिया था। मई 2024 में, एक अदालत ने सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी देने का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि, छह महिला पहलवानों में से एक की शिकायत के मामले में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने छह बार सांसद रहे सिंह के खिलाफ 15 जून को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत के विस्तृत आदेश का अभी इंतजार है।

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लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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