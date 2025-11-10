एमपी के जज का साला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, ब्रजघाट गंगा पुल के पास खड़ी मिली स्कूटी

संक्षेप: हापुड़ स्थित ब्रजघाट गंगा पुल के पास एक युवक के संदिग्ध परिस्थिति में लापता होने का मामला सामने आया है। युवक की स्कूटी पुल के पास खड़ी मिली, जबकि उसके कपड़े और मोबाइल फोन गंगा की दूसरी ओर गजरौला पुलिस चौकी के पास किनारे पड़े मिले।

यूपी के हापुड़ स्थित ब्रजघाट गंगा पुल के पास एक युवक के संदिग्ध परिस्थिति में लापता होने का मामला सामने आया है। युवक की स्कूटी पुल के पास खड़ी मिली, जबकि उसके कपड़े और मोबाइल फोन गंगा की दूसरी ओर गजरौला पुलिस चौकी के पास किनारे पड़े मिले। लापता युवक अमरोहा जनपद के कस्बा जमाना निवासी अक्षय गुप्ता है। अमरोहा और हापुड़ जिले की पुलिस टीमें युवक की तलाश में जुट गई हैं। बताया जा रहा है लापता युवक के जीजा राजकुमार गुप्ता मध्यप्रदेश में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। उनका निवास ब्रजघाट क्षेत्र में है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार अक्षय गुप्ता सोमवार को अपने घर से निकला था। देर रात ब्रजघाट गंगा पुल के पास उसकी स्कूटी संदिग्ध हालत में खड़ी मिली। पुलिस ने जब आसपास तलाश की तो गंगा पार गजरौला चौकी क्षेत्र में उसके कपड़े और मोबाइल फोन बरामद हुए। इससे पुलिस और परिजनों में अलग-अलग आशंकाए उभर रही हैं। पुलिस अभी यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि युवक ने स्वयं गंगा में छलांग लगाई या कोई अन्य अप्रिय घटना हुई है।

बताया जा रहा है कि अक्षय के जीजा राजकुमार गुप्ता मध्यप्रदेश में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं और उनका निवास ब्रजघाट क्षेत्र में है। मामले की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और सभी लोग मौके पर पहुंचकर लगातार तलाश में लगे हुए हैं।