एमपी के जज का साला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, ब्रजघाट गंगा पुल के पास खड़ी मिली स्कूटी

संक्षेप: हापुड़ स्थित ब्रजघाट गंगा पुल के पास एक युवक के संदिग्ध परिस्थिति में लापता होने का मामला सामने आया है। युवक की स्कूटी पुल के पास खड़ी मिली, जबकि उसके कपड़े और मोबाइल फोन गंगा की दूसरी ओर गजरौला पुलिस चौकी के पास किनारे पड़े मिले।

Mon, 10 Nov 2025 11:17 PMDinesh Rathour हापुडृ़
यूपी के हापुड़ स्थित ब्रजघाट गंगा पुल के पास एक युवक के संदिग्ध परिस्थिति में लापता होने का मामला सामने आया है। युवक की स्कूटी पुल के पास खड़ी मिली, जबकि उसके कपड़े और मोबाइल फोन गंगा की दूसरी ओर गजरौला पुलिस चौकी के पास किनारे पड़े मिले। लापता युवक अमरोहा जनपद के कस्बा जमाना निवासी अक्षय गुप्ता है। अमरोहा और हापुड़ जिले की पुलिस टीमें युवक की तलाश में जुट गई हैं। बताया जा रहा है लापता युवक के जीजा राजकुमार गुप्ता मध्यप्रदेश में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। उनका निवास ब्रजघाट क्षेत्र में है।

जानकारी के अनुसार अक्षय गुप्ता सोमवार को अपने घर से निकला था। देर रात ब्रजघाट गंगा पुल के पास उसकी स्कूटी संदिग्ध हालत में खड़ी मिली। पुलिस ने जब आसपास तलाश की तो गंगा पार गजरौला चौकी क्षेत्र में उसके कपड़े और मोबाइल फोन बरामद हुए। इससे पुलिस और परिजनों में अलग-अलग आशंकाए उभर रही हैं। पुलिस अभी यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि युवक ने स्वयं गंगा में छलांग लगाई या कोई अन्य अप्रिय घटना हुई है।

बताया जा रहा है कि अक्षय के जीजा राजकुमार गुप्ता मध्यप्रदेश में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं और उनका निवास ब्रजघाट क्षेत्र में है। मामले की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और सभी लोग मौके पर पहुंचकर लगातार तलाश में लगे हुए हैं।

ब्रजघाट चौकी प्रभारी इन्द्रकांत यादव ने बताया कि कपड़ों और मोबाइल मिलने वाला स्थान गंगा पार गजरौला चौकी क्षेत्र में आता है, इसके बावजूद गढ़ पुलिस अमरोहा पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है। युवक की खोज में पुलिस और गोताखोरों को भी लगाया जा रहा है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है, जबकि परिजन युवक के सकुशल मिलने की उम्मीद में जुटे हैं।

