अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंची MP इकरा हसन, सहारनपुर कहासुनी में गिरफ्तार सपाई रिहा
कैराना सांसद इकरा हसन मृतक मोनू कश्यप की मां को साथ लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंच गईं वहां पीड़ित मां की मुलाकात सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से कराते हुए पूरे प्रकरण से उन्हें अवगत कराया। उधर, जेल भेजे गए सपा के छह कार्यकर्ताओं को बुधवार दोपहर रिहा कर दिया गया।
UP News : उत्तर प्रदेश के शामली के जसाला गांव में हुए मोनू हत्याकांड को लेकर शुरू हुआ सियासी बवाल बुधवार को और तेज हो गया। डीआईजी कार्यालय के बाहर सड़क जाम के आरोप में जेल भेजे गए समाजवादी पार्टी के छह कार्यकर्ताओं को बुधवार दोपहर रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही समर्थकों और कश्यप समाज के लोगों ने फूल-मालाएं पहनाकर इनका जोरदार स्वागत किया। वहीं, दूसरी ओर कैराना सांसद इकरा हसन मृतक मोनू कश्यप की मां को साथ लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंच गईं वहां पीड़ित मां की मुलाकात सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से कराते हुए पूरे प्रकरण से उन्हें अवगत कराया।
बुधवार सुबह से ही जिला कारागार के बाहर सपा कार्यकर्ताओं और कश्यप समाज के लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। दोपहर करीब 12:30 बजे पूर्व राज्यमंत्री मांगेराम कश्यप, कश्यप एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय मेहरा, प्रदेश अध्यक्ष अनुज कश्यप, शीशपाल कश्यप, पूर्व प्रधान फकरेडा और सत्यपाल कश्यप को रिहा किया गया। जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए सभी नेताओं का स्वागत किया।
रिहा हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। अब पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना और न्याय की मांग करना भी अपराध माना जा रहा है। सपा नेताओं ने कहा कि मोनू हत्याकांड में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करेगी। इसी कड़ी में सांसद इकरा हसन पीड़ित मां को लेकर लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए गईं हैं, ताकि मामले को पार्टी स्तर पर मजबूती से उठाया जा सके।
डीआईजी से मुलाकात के बाद जाम लगाने के विरोध में भेजे गए थे जेल
मंगलवार को सांसद इकरा हसन शामली के जसाला गांव में हुए मोनू हत्याकांड के मामले में मृतक की मां को लेकर डीआईजी अभिषेक सिंह से मिलने सहारनपुर डीआईजी ऑफिस पहुंची थीं। आरोप है कि डीआईजी कार्यालय के बाहर उनकी गाड़ी खड़ी होने के बाद पुलिस ने सड़क जाम का हवाला देते हुए कार्रवाई की और सांसद को महिला थाने ले जाया गया था और छह कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस कार्रवाई के विरोध में सांसद इकरा हसन देर रात तक सदर थाने में धरने पर बैठी रहीं थीं। रात करीब साढ़े नौ बजे प्रशासन की ओर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त हुआ था।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें