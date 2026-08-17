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वंदे मातरम के सम्मान में खड़ा रहूंगा, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी की इबादत की अनुमति नहीं: इमरान मसूद

By Dinesh Rathour
सहारनपुर, वरिष्ठ संवाददाता
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दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वंदे मातरम के प्रति उनके मन में किसी तरह का अपमान या विरोध का भाव नहीं है। वह राष्ट्रीय गीत का सम्मान करते हैं और उसके गायन के दौरान सम्मानपूर्वक खड़े भी रहेंगे। 

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कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

Saharanpur News: वंदे मातरम को लेकर विवादों में घिरी कांग्रेस के सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने बयान देकर सियासी घमासान और तेज कर दिया है। इमरान मसूद ने कहा कि वह वंदे मातरम का सम्मान करते हैं और इसके गायन के दौरान सम्मानपूर्वक खड़े रहेंगे, लेकिन इसे गाएंगे नहीं। उन्होंने अपने रुख के पीछे धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए कहा कि उनका धर्म अल्लाह के अलावा किसी अन्य की वंदना या इबादत करने की अनुमति नहीं देता है।

दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद ने कहा कि वंदे मातरम के प्रति उनके मन में किसी तरह का अपमान या विरोध का भाव नहीं है। वह राष्ट्रीय गीत का सम्मान करते हैं और उसके गायन के दौरान सम्मानपूर्वक खड़े भी रहेंगे। हालांकि, अपनी धार्मिक आस्था के कारण वह इसे गाना स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी नागरिक से उसकी धार्मिक आस्था के अनुरूप जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता।

कांग्रेस सांसद का भाजपा पर निशाना

इमरान मसूद ने कहा कि किसी व्यक्ति की धार्मिक मान्यता और उसकी देशभक्ति को एक ही कसौटी पर नहीं परखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह देश और संविधान का सम्मान करते हैं तथा देशभक्ति साबित करने के लिए उन्हें किसी राजनीतिक दल से प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सांसद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत जैसे संवेदनशील विषयों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देशभक्ति को किसी एक राजनीतिक दल की कसौटी से तय नहीं किया जा सकता।

ब्राह्मण संगठन ने जताया विरोध

इमरान मसूद के बयान पर अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन के मुख्य संयोजक विजय शर्मा ने विरोध जताते हुए कहा कि कुछ राजनेता झूठी प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय यही नेता सबसे पहले देवी-देवताओं के मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, तिलक लगवाते हैं और प्रसाद भी चढ़ाते हैं, लेकिन लोगों की नजरों में आने के लिए बाद में इस तरह के बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से समाज में अनावश्यक बहस और विवाद को बढ़ावा मिलता है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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