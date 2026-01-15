डिंपल यादव मना रहीं 48वां जन्मदिन, अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं मुलायम सिंह की बड़ी बहू

संक्षेप: मैनपुरी से सांसद और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव अपनी सादगी के लिए चर्चा में रहती हैं। साड़ी हो या फिर सलवार। उनका देसी लुक और उनकी सुंदरता के सभी मुरीद हो जाते हैं।

मैनपुरी से सांसद और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव अपनी सादगी के लिए चर्चा में रहती हैं। साड़ी हो या फिर सलवार। उनका देसी लुक और उनकी सुंदरता के सभी मुरीद हो जाते हैं। राजनीति का मंच हो या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम। ज्यादातर जगहों पर डिंपल साड़ी में ही नजर आती हैं, लेकिन गुरुवार को डिंपल यादव सलवार सूट में नजर आईं। केक कटिंग के समय सपा नेता रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे। दरअसल डिंपल यादव अपना 48वां जन्मदिन मना रही हैं। वह 15 जनवरी को 48 साल की हो चुकी हैं। सादा सूट पहनकर डिंपल ने अपनी भतीजी के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। केक कटिंग के दौरान डिंपल यादव के कई फोटो भी सोशल मीडिया एक्स पर वायरल हुए। एक फोटो में भतीजी धृति यादव अपनी ताई डिंपल को भगवान कृष्ण की खूबसूरत मूर्ति भी देती नजर आई।

जन्मदिन पर वूलन सूट में दिखीं डिंपल यादव मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डिंपल यादव जन्मदिन में वूलन सूट में नजर आईं, जिसका कंफी डिजाइन है। वूलन कपड़ा सर्दियों के लिए आरामदायक और गर्म होता है। ऐसे में इस कंपकपांती सर्दी के लिए उनका ये स्टाइल एकदम बेस्ट लगा, जो बेशक हमेशा एक जैसा ही होता है, लेकिन बोरिंग नहीं लगता। जन्मदिन पर डिंपल ने पर्पल और ग्रे शेड वाला कुर्ता पहना। जिसका सॉफ्ट कलर उनके चेहरे को खिला-खिला दिखा रहा था।