डिंपल यादव मना रहीं 48वां जन्मदिन, अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं मुलायम सिंह की बड़ी बहू
मैनपुरी से सांसद और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव अपनी सादगी के लिए चर्चा में रहती हैं। साड़ी हो या फिर सलवार। उनका देसी लुक और उनकी सुंदरता के सभी मुरीद हो जाते हैं। राजनीति का मंच हो या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम। ज्यादातर जगहों पर डिंपल साड़ी में ही नजर आती हैं, लेकिन गुरुवार को डिंपल यादव सलवार सूट में नजर आईं। केक कटिंग के समय सपा नेता रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे। दरअसल डिंपल यादव अपना 48वां जन्मदिन मना रही हैं। वह 15 जनवरी को 48 साल की हो चुकी हैं। सादा सूट पहनकर डिंपल ने अपनी भतीजी के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। केक कटिंग के दौरान डिंपल यादव के कई फोटो भी सोशल मीडिया एक्स पर वायरल हुए। एक फोटो में भतीजी धृति यादव अपनी ताई डिंपल को भगवान कृष्ण की खूबसूरत मूर्ति भी देती नजर आई।
जन्मदिन पर वूलन सूट में दिखीं डिंपल यादव
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डिंपल यादव जन्मदिन में वूलन सूट में नजर आईं, जिसका कंफी डिजाइन है। वूलन कपड़ा सर्दियों के लिए आरामदायक और गर्म होता है। ऐसे में इस कंपकपांती सर्दी के लिए उनका ये स्टाइल एकदम बेस्ट लगा, जो बेशक हमेशा एक जैसा ही होता है, लेकिन बोरिंग नहीं लगता। जन्मदिन पर डिंपल ने पर्पल और ग्रे शेड वाला कुर्ता पहना। जिसका सॉफ्ट कलर उनके चेहरे को खिला-खिला दिखा रहा था।
पीलीभीत में सांसद के जन्मदिन पर कराया खिचड़ी भोज
पीलीभीत के पूरनपुर में सपा की सांसद डिंपल यादव के 48वें जन्मदिन पर घुंघचाई में खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। सयुस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार राजू ने की पहल पर खिचड़ी भोज का भी आयोजन किया गया। सयुस के उपाध्यक्ष ने इसे समरसाता और सेवा भाव बताया। वहीं अमेठी में भी सपा सांसद डिंपल का जन्मदिन गौरीगंज स्थित कार्यालय पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सपा जिलाध्यक्ष रामउदित यादव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में केक काटकर सांसद डिंपल यादव के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सफल राजनीतिक जीवन की कामना की गई। वहीं सपा जिला पंचायत सदस्य सूबेदार यादव की अगुवाई में ग्रामसभा कस्तूरीपुर में सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन मनाया गया। जिसमें विधवा और बुजुर्ग महिलाओं को साड़ी वितरित की गई।