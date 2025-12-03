Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMP Dharmendra Yadav told Lok Sabha that a fake syrup racket is going on around the PM constituency Varanasi
PM के क्षेत्र बनारस के आसपास चल रहा नकली सिरप रैकेट; लोकसभा में सांसद धर्मेंद्र यादव ने उठाया सवाल

PM के क्षेत्र बनारस के आसपास चल रहा नकली सिरप रैकेट; लोकसभा में सांसद धर्मेंद्र यादव ने उठाया सवाल

संक्षेप:

लोकसभा में आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस के आसपास जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ और भदोही में भारी स्तर पर नकली सिरप की सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से देश और विदेश में सैकड़ों बच्चों की जान चली गई।

Wed, 3 Dec 2025 04:46 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, आजमगढ़
share Share
Follow Us on

आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में नकली कफ़ सिरप का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मुद्दा यह है कि यूपी के पूर्वांचल, विशेषकर बनारस के आसपास के जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ और भदोही के इलाकों में पूरा का पूरा नकली कफ़ सिरप रैकेट चल रहा है। इस नकली सिरप को मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल और विदेशों में, जैसे बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका तक सप्लाई किया गया, जिसकी वजह से सैकड़ों बच्चों की जान चली गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि जब शिकायत की जाती है तो पुलिस ध्यान नहीं देती। वैसे तो यूपी में जीरो टॉलरेंस, बुलडोज़र और अन्य कड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन बच्चों के दर्द की यह स्थिति किसी को दिखाई नहीं देती। बनारस, जहां का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री करते हैं और जहां मुख्यमंत्री महीने में चार-पांच बार दौरे करते हैं, वहां अंदर एक जाति विशेष के लोग पूरा का पूरा रैकेट चला रहे हैं।

इस रैकेट ने 2000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार कर डाला। हमें पैसों की परवाह नहीं है, लेकिन जब मासूम की जान चली जाती है तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी, यह कोई सोच सकता है। लेकिन माफिया लोग जिनकी आंखों में पानी नहीं है, जिनमें संवेदनाएं नहीं हैं, उनके लिए बच्चों या बुजुर्गों की जान का कोई महत्व नहीं है, बस उनकी कमाई बढ़ती रहे। इस रैकेट में शामिल पूर्वांचल के जिलों के माफियाओं को करोड़ों की गाड़ियां भी गिफ्ट की गई हैं। आप चाहें तो मैं उनके नाम भी बता दूंगा।

कफ सिरप कांड के आरोपी को मिल रही दामाद जैसी ट्रीटमेंट: अजय राय

उधर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने कफ सिरप कांड के मास्टरमाइंड बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। राय ने आरोप लगाया है कि गिरफ्तारी के बाद सरकार आरोपी आलोक सिंह को दामाद जैसी ट्रीटमेंट दे रही है।

फेसबुक पेज पर बुधवार को एक पोस्ट शेयर करते हुए यह बात कही है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, "कफ सिरप कांड के मास्टरमाइंड बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को एसटीएफ गिरफ्तारी के बाद दामाद जैसी वीवीआईपी ट्रीटमेंट…!" उन्होंने आगे लिखा कि बाइक चोरी जैसी मामूली घटनाओं पर यूपी पुलिस तुरंत लंगड़ा कर देती है, लेकिन हज़ारों ज़िंदगियां बर्बाद करने वाले को ऐसा सम्मान क्यों?

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Azamgarh Azamgarh Latest News Azamgarh News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |