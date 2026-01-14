Hindustan Hindi News
सांसद चंद्रशेखर के करीबी संजय हरित पर मेरठ में फायरिंग, कार के शीशे में लगी गोली

सांसद चंद्रशेखर के करीबी संजय हरित पर मेरठ में फायरिंग, कार के शीशे में लगी गोली

संक्षेप:

संजय हरित वर्तमान में परिवार के साथ संजय सुशांत सिटी कॉलोनी सेक्टर-3 परतापुर में रहते हैं। उन्हें नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का करीबी माना जाता है। वह मेरठ ब्लॉक में बोरवेल टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं और समाजसेवा से भी जुड़े हैं। नकाबपोश हमलावर ने उनकी स्कार्पियो पर फायरिंग कर दी।

Jan 14, 2026 07:09 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, मेरठ
यूपी के मेरठ के परतापुर में पुट्ठा रोड पर बुधवार सुबह कार सवार संजय हरित पर कातिलाना हमला किया गया। नकाबपोश हमलावर ने संजय हरित की स्कार्पियो पर फायरिंग कर दी। गोली स्कार्पियो के शीशे में लगी। इस दौरान संजय हरित बाल-बाल बच गए। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। मामले में सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद थाना पुलिस और यूपी 112 की गाड़ी मौके पर दौड़ी। इस मामले परतापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

संजय हरित मूल रूप से परतापुर थाना क्षेत्र के सीपुरा गांव के रहने वाले हैं और आजाद समाज पार्टी से जुड़े हैं। वर्तमान में परिवार के साथ संजय सुशांत सिटी कॉलोनी सेक्टर-3 परतापुर में रह रहे हैं। संजय हरित को नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का करीबी माना जाता है। वह मेरठ ब्लॉक में बोरवेल टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं और समाजसेवा से भी जुड़े हैं। बुधवार सुबह संजय अपने घर से स्कार्पियो में ड्यूटी पर पहुंचने के लिए निकले थे। स्कॉर्पियो कार से पूठा रोड होते हुए दिल्ली रोड स्थित मेरठ ब्लॉक जा रहे थे। जैसे ही वह जीवनपुरी के पास पहुंचे, तभी सड़क किनारे खड़े युवक ने स्कार्पियो पर गोली चला दी। इस दौरान गोली बोनट को छूकर कार के शीशे में जा लगी।

आरोपी ने दोबारा तमंचा लोड कर गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन गोली मिस हो गई। इसके बाद आरोपी मौके से निकल भागा। संजय ने तुरंत ही पुलिस और यूपी 112 पर कॉल किया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना और परतापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही नूरनगर से पूर्व पार्षद धर्मवीरसिंह, बदर अली, चरण सिंह एडवोकेट, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष आदेश राज, खालिद और भीम सिंह सहित कई लोग मौके पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने फायरिंग की सूचना भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को भी दी। चंद्रशेखर आजाद ने पूरे मामले से एसएसपी और डीआईजी को अवगत कराते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कहा।

क्या बोली पुलिस

मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि घटना को लेकर शिकायत मिली है, जिस पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस टीम को लगाया गया है। इस मामले में जल्द खुलासा किया जाएगा।

