SIR के जरिए नहीं होने देंगे वोट चोरी, चंद्रशेखर ने BJP पर साधा निशाना, 2026 को लेकर क्या की घोषणा?

संक्षेप: नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर के जरिए वोट चोरी हुई, लेकिन हम यूपी में ऐसा नहीं होने देंगे। चंद्रशेखर ने 2026 को लेकर एक घोषणा भी की।

मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में बुधवार को संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली में आजाद समाज पार्टी (आसपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर के जरिए वोट चोरी हुई, लेकिन हम यूपी में ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी सरकार आने पर प्राइवेट सेक्टर में दलित समाज को नौकरी देने के साथ वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वह एसआईआर को लेकर गंभीरता से काम करें और दलित, पिछड़े, मुस्लिम समाज के हितों के प्रति लोगों को सजग कर संविधान बचाएं। इस दौरान पूर्व विधायक शाहनवाज राणा ने रालोद छोड़कर आसपा ज्वाइन की। साथ ही चंद्रशेखर ने एक जनवरी 2026 को लेकर एक घोषणा भी की।

संविधान की तरफ आंख उठाने नहीं देंगे महारैली में बुधवार को भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। इसमें मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल से करीब 10 हजार से अधिक लोगों की भीड़ के बीच पहुंचे आसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सभी को पहले संविधान की शपथ दिलाई और कहा कि संविधान विरोधी ताकतों को संविधान की तरफ आंख नहीं उठाने देंगे। यह दिल्ली में बैठी सरकार को चेतावनी है। रैली में पहुंची माता-बहनों और भाइयों की मेहनत खराब नहीं जाएगी। हम 2027 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम यूपी से नया सूर्य निकालेंगे, जिसकी चमक पूर्वांचल तक जाएगी और रोशनी दिल्ली में होगी। देश में दो विचारधारा काम कर रही हैं, एक आंबेडकर, कांशीराम और ज्योतिबाई फुले की है, दूसरी विचारधारा मनुवादी है। उन्होंने मुस्लिम वर्ग के लिए कहा कि कब तक चुप रहोगे, अब जुल्म का सामना आपको खामोशी से नहीं करना है। हम वह लोग हैं, जो कुर्बानी को तैयार हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं। मनुवादी विचारधारा ने देश में बहुजन को सर्वजन बनाकर संविधान को खतरे में लाने का काम किया है, लेकिन बाबा साहब ने कहा था, जब तक संविधान जिंदा है, मैं भी जिंदा रहूंगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब तक हमारे बीच से सीएम और पीएम नहीं बनेंगे, तब तक हमारी अच्छे दिन नहीं आएंगे।

जनवरी से देशभर में निकालेंगे यात्रा भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा पर तंज कसा कि संविधान की बात करने पर बुलडोजर चल रहे हैं। विरोध करने पर ईडी का डर पैदा किया जा रहा है, यह इनके अच्छे दिन हैं। जो इनकी पार्टी में जुड़ेंगे वहीं ईमानदार और राष्ट्रवादी होंगे। एक जनवरी 2026 से संविधान की रक्षा के लिए देशभर में यात्रा करेंगे।