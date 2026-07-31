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सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अब इस पत्रकार को बनाया आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नियुक्ति का ऐलान किया है। चंद्रशेखर ने पत्रकार यूसुफ अंसारी को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है।  

chandrashekhar azad
पत्रकार को चंद्रशेखर ने बनाया प्रवक्ता

Chandrashekhar Azad News: 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अभी से अपनी-अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। सपा, बसपा, भाजपा समेत सभी छोटे-बड़े दलों चुनाव को लेकर माहौल बनाना शुरू कर दिया। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नियुक्ति का ऐलान किया है। चंद्रशेखर ने पत्रकार यूसुफ अंसारी को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। इससे पहले चंद्रशेखर ने चुनाव को देखते हुए 45 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों के नामों की घोषणा कर चुके हैं।

बसपा भी चुनावों से पहले विधानसभा प्रभारियों का ऐलान करती रही है। इसके बाद प्रभारियों को ही बसपा टिकट देकर उन्हें प्रत्याशी बना देती थी। चंद्रशेखर आजाद भी बसपा के ही नक्शे कदम पर चलते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि बसपा की तरह आसपा भी चुनाव में वही फॉर्मूला आजमा सकती है।

चंद्रशेखर आजाद ने जारी की लिस्ट

सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर बढ़ रही आसपा

चंद्रशेखर आजाद ने इस लिस्ट के जरिए यह भी साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर ही आगे बढ़ेगी। प्रभारी बनाए गए नेताओं में एक भी ब्राह्मण, ठाकुर या सवर्ण जातियों से नहीं हैं। सभी नाम दलित, ओबीसी और मुस्लिम समाज से हैं। केवल लखीमपुर खीरी की पलिया सीट पर सिख को प्रभारी नियुक्त किया है। पलिया इलाका सिख बहुल्य भी है। चंद्रशेखर ने 16 सीटों पर ओबीसी को मौका दिया है। 17 सीटों पर अनुसूचित जाति और 11 सीटों पर मुस्लिम समाज के लोगों को प्रभारी बनाया है।

सांसद चंद्रशेखर आजाद की लिस्ट

चंद्रशेखर का सपा के पीडीए पर ही फोकस

सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की तरफ से जो 45 विधानसभा प्रभारियों की लिस्ट जारी की गई है उसमें सपा क पीडीए की झलक साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में आसपा को आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा के साथ ही सपा के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। चंद्रशेखर ने पिछले दिनों भाजपा को छोड़कर किसी के साथ भी गठबंधन का इशारा भी किया था।

पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक बिछाई बिसात

आसपा ने अपनी सूची में पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक बिसात बिछाई है। शामली की थाना भवन, मुजफ्फरनगर की चरथावल, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, बरेली, लखनऊ कैंट से लेकर गोरखपुर, कुशीनगर, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और वाराणसी की रोहनिया जैसी महत्वपूर्ण सीटों के प्रभारी घोषित किए हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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