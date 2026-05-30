2027 की तैयारी में जुटे चंद्रशेखर ने यूपी सरकार को घेरा, चार जून को लेकर किया ऐलान
लखनऊ पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने यूपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए चार जून को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। लखनऊ के प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सांसद चंद्रशेखर आजार ने यूपी सरकार पर जोरदार हमला बोला।
Chandrashekhar Azad News: अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। 2027 के चुनाव को आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना संसद चंद्रशेखर आजाद भी कमर कस ली है। शनिवार को लखनऊ पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने यूपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए चार जून को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया।
लखनऊ के प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सांसद चंद्रशेखर आजार ने यूपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। सांसद ने महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते अपराध का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार में अपराधों का बोलबाला है। भर्ती घोटाले और भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भीषण गर्मी में यूपी की जनता बिजली कटौती से त्रस्त है। सांसद ने कहा, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आजाद समाज के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे। चंद्रशेखर ने चार जून सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करने का भी ऐलान किया। ये परिवर्तन यात्रा बिजनौर से शुरू होगी। यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए आजाद बोले, यूपी में जनविरोधी भाजपा सरकार को हटाने के आजाद समाज पार्टी पूरा संघर्ष करेगी। पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में यात्रा निकालेगी। लोगों के बीच जाकर मुद्दा उठाएंगे कि नौकरी दो या फिर कुर्सी छोड़ो।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।