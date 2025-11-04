चलती रोडवेज बस बनी आग का गोला, मची चीख-पुकार; पलभर में जलकर हो गई राख

संक्षेप: यूपी के अंबेडकरनगर में सड़क पर चलती रोडवेज बस आग का गोला बन गई। लेकिन चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। बस में आग लगते ही सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए थे। पलभर बस जलकर राख हो गई।

यूपी के अंबेडकरनगर में हादसा हो गया। आजमगढ़ से अकबरपुर आ रही अकबरपुर डिपो की बस मंगलवार को लगभग तीन बजे आग का गोला बन गई लेकिन चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। बस में आग लगते ही सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए थे। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बस में लगी आग को बुझाया लेकिन तब तक बस जलकर पूरी तरह से राख हो गई थी।

अकबरपुर डिपो की बस यूपी 45टी 5697 आजमगढ़ से अकबरपुर आ रही थी। इसी दौरान लगभग 3:00 बजे चालक को बस में धुआं नजर आया। उस समय बस कुर्की बाजार से पहले खपुरा के पास पहुंची थी। चालक रामपाल ने तुरंत बस को किनारे खड़ी कर सभी यात्रियों को उतारने के लिए कहा। बस में सवार सभी नौ यात्रियों को तत्काल बाहर निकाल दिया गया। इतने में आग ने तेजी से बस को अपने आगोश में ले लिया। देखते ही देखते पूरी बस आग का गोला बन गई। बस के कंडक्टर द्वारा इसकी सूचना अकबरपुर डिपो को दी गई। डिपो के अधिकारियों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बस में लगी आग को तेजी से बुझाने का प्रयास किया लेकिन तब तक बस पूरी तरह जलकर राख हो गई थी।