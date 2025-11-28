जरा सा चूकती पुलिस तो मच जाता मौत का तांडव, जानें कैसे बचे धू-धू कर जली इस स्लीपर बस के यात्री

संक्षेप: बस के ऊपर रखे सामान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। वाराणसी के एक ट्रेवेल्स की स्लीपर बस गुरुवार की रात को दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए निकली थी। बस में करीब 40 से 45 यात्री सवार थे। बस के ऊपर भी यात्रियों का सामान रखा था। बस रामादेवी फ्लाई ओवर पर पहुंची थी कि तभी सामान में आग लग गई।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार की सुबह पुलिस यदि जरा भी चूकती तो सड़क पर मौत का तांडव मच जाता। यहां एक स्लीपर बस में चलते-चलते आग लग गई। उस वक्त यात्री बस में सोए हुए थे। बस में जब आग लगी तो वो रामा देवी फ्लाई ओवर पर थी। आग लगी देख ड्राइवर बस को खड़ा कर भाग गया। गनीमत रही कि फ्लाई ओवर पर पॉइंट पर मौजूद यातायात पुलिस कर्मियों ने बस में लगी आग देख ली। इसके बाद वे तत्काल ऐक्शन में आ गए। उन्होंने यात्रियों को बस से खींचकर निकाला। मौके पर पहुंची दमकल की पांच गाड़ियों ने आग को बुझाया। हादसे से फ्लाईओवर पर जाम भी लग गया था। बस में आग की शुरुआत ऊपर रखे सामान से हुई थी।

मिली जानकारी के अनुसार स्लीपर बस के ऊपर रखे सामान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। वाराणसी की पलक ट्रेवेल्स की स्लीपर बस बीते गुरुवार की रात को दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए निकली थी। बस में करीब 40 से 45 यात्री सवार थे। ड्राइवर ने बस के ऊपर भी यात्रियों का सामान भर रखा था। बस रामादेवी फ्लाई ओवर पर पहुंची थी कि तभी संदिग्ध परिस्थितियों में बस के ऊपर रखे सामान में आग लग गई। बताया जा रहा है सामान में आग लगी देख ड्राइवर बस वहीं खड़ी कर दी और कूदकर भाग गया।