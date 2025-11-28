Hindustan Hindi News
जरा सा चूकती पुलिस तो मच जाता मौत का तांडव, जानें कैसे बचे धू-धू कर जली इस स्लीपर बस के यात्री

संक्षेप:

बस के ऊपर रखे सामान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। वाराणसी के एक ट्रेवेल्स की स्लीपर बस गुरुवार की रात को दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए निकली थी। बस में करीब 40 से 45 यात्री सवार थे। बस के ऊपर भी यात्रियों का सामान रखा था। बस रामादेवी फ्लाई ओवर पर पहुंची थी कि तभी सामान में आग लग गई।

Fri, 28 Nov 2025 02:04 PMAjay Singh संवाददाता, कानपुर (चकेरी)
उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार की सुबह पुलिस यदि जरा भी चूकती तो सड़क पर मौत का तांडव मच जाता। यहां एक स्लीपर बस में चलते-चलते आग लग गई। उस वक्त यात्री बस में सोए हुए थे। बस में जब आग लगी तो वो रामा देवी फ्लाई ओवर पर थी। आग लगी देख ड्राइवर बस को खड़ा कर भाग गया। गनीमत रही कि फ्लाई ओवर पर पॉइंट पर मौजूद यातायात पुलिस कर्मियों ने बस में लगी आग देख ली। इसके बाद वे तत्काल ऐक्शन में आ गए। उन्होंने यात्रियों को बस से खींचकर निकाला। मौके पर पहुंची दमकल की पांच गाड़ियों ने आग को बुझाया। हादसे से फ्लाईओवर पर जाम भी लग गया था। बस में आग की शुरुआत ऊपर रखे सामान से हुई थी।

मिली जानकारी के अनुसार स्लीपर बस के ऊपर रखे सामान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। वाराणसी की पलक ट्रेवेल्स की स्लीपर बस बीते गुरुवार की रात को दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए निकली थी। बस में करीब 40 से 45 यात्री सवार थे। ड्राइवर ने बस के ऊपर भी यात्रियों का सामान भर रखा था। बस रामादेवी फ्लाई ओवर पर पहुंची थी कि तभी संदिग्ध परिस्थितियों में बस के ऊपर रखे सामान में आग लग गई। बताया जा रहा है सामान में आग लगी देख ड्राइवर बस वहीं खड़ी कर दी और कूदकर भाग गया।

वहीं, घटनास्थल से महज 70 मीटर दूर यातायात पुलिस के पिकेट पॉइंट पर पुलिस कर्मी मौजूद थे। उन्होंने आग लगी देखी तो तत्काल पहुंचकर यात्रियों को खींचकर बाहर निकाला। हालांकि इसी दौरान आग फैल गई और पूरी बस इसकी चपेट में आ गई। फ्लाई ओवर पर बस में आग लगने से जाम लग गया। मौके पर दमकल की पांच गाड़ियों के साथ पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने करीब एक घंटे तक मशक्कत कर आग पर काबू पाया। चकेरी पुलिस ने इसमें सहयोग किया। आग की चपेट में आकर बस में यात्रियों का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के बाद पुलिस ने बस को क्रेन से हटवाकर यातायात सामान्य करवाया। जाजमऊ फायर स्टेशन के अग्निशमन अधिकारी राहुल नंदन ने बताया कि आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आग को बुझा दिया गया है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।

