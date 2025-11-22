Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmoving electric car caught fire with a loud explosion in lucknow
चलती इलेक्ट्रिक कार में जोरदार धमाके के साथ लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

चलती इलेक्ट्रिक कार में जोरदार धमाके के साथ लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

संक्षेप:

लखनऊ के आलमनगर रेलवे ओवरब्रिज पर शुक्रवार रात बड़ा हादसा टल गया, जब दिल्ली जा रहे एक व्यापारी की चलती इलेक्ट्रिक कार अचानक धमाके के साथ भड़क उठी। आग से घिरे वाहन में सीट बेल्ट में फंसे चालक ने किसी तरह जान बचाई, जबकि कार देखते ही देखते जलकर खाक हो गई।

Sat, 22 Nov 2025 10:39 PMPawan Kumar Sharma संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी के लखनऊ के दुबग्गा से शुक्रवार रात दिल्ली जा रहे व्यापारी की इलेक्ट्रिक कार में पारा के आलमनगर रेलवे ओवरब्रिज पर अचानक आग लग गयी। चलती कार में लगी आग से बचने के प्रयास में चालक सीट बेल्ट में फंसकर मामूली रूप से झुलस गया। सीट बेल्ट के जल जाने से चालक सड़क पर गिर गया और जलती हुई कार 100 मीटर तक जाकर डिवाइडर से टकरा कर रुक गयी। उधर, सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। वहीं, आलमबाग फायर स्टेशन के एफएसओ धर्मपाल सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में शार्ट शर्किट के चलते आग लगी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दुबग्गा के दसहरी के रहने वाले 20 साल के फरमान अली आर्टिफिशियल ज्वेलरी के व्यापारी हैं। फरमान के अनुसार शुक्रवार रात अपनी इलेक्ट्रिक कार से सामान खरीदने दिल्ली जा रहे थे तभी आलमनगर रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर लगभग 1:40 पर कार के पिछली सीट से तेज धमाके की आवाज आई और आग लग गयी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कार को बन्द करने का प्रयास किया। कार बन्द न होने पर दरवाजा खोलकर कूदने का प्रयास किया लेकिन सीट बेल्ट बंधी होने के कारण कार से लटककर फंस गया।

इस दौरान फरमान के सिर के बाल और हांथ आंशिक रूप से जल गए। सीट बेल्ट के जल जाने के बाद सड़क पर जा गिरे। इस दौरान कार चलती रही और सौ मीटर आगे जाकर डिवाइडर से टकराकर रुक गयी। सूचना पर पहुंची आलमबाग फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। कार में रखे तीन लाख की नकदी, लैपटॉप एवं मोबाइल भी जलकर राख हो गए।

ये भी पढ़ें:जाको राखे साइयां… बोलेरो ने मैजिक को मारी टक्कर, पलटने के बाद खुद हो गई सीधी

इटावा में तेज रफ्तार स्लीपर बस ट्रक में जा घुसी, दस यात्री घायल

उधर, इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के प्रभु अड्डा के पास आगरा-कानपुर नेशनल हाईवे पर शुक्रवार देर रात करीब साढ़े 11 बजे तेज रफ्तार में जा रही एक स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा भिड़ी। इस हादसे में दस यात्री घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग और लापरवाही से स्लीपर बसों के संचालन की वजह से हादसा हुआ है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |