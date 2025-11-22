चलती इलेक्ट्रिक कार में जोरदार धमाके के साथ लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

संक्षेप: लखनऊ के आलमनगर रेलवे ओवरब्रिज पर शुक्रवार रात बड़ा हादसा टल गया, जब दिल्ली जा रहे एक व्यापारी की चलती इलेक्ट्रिक कार अचानक धमाके के साथ भड़क उठी। आग से घिरे वाहन में सीट बेल्ट में फंसे चालक ने किसी तरह जान बचाई, जबकि कार देखते ही देखते जलकर खाक हो गई।

यूपी के लखनऊ के दुबग्गा से शुक्रवार रात दिल्ली जा रहे व्यापारी की इलेक्ट्रिक कार में पारा के आलमनगर रेलवे ओवरब्रिज पर अचानक आग लग गयी। चलती कार में लगी आग से बचने के प्रयास में चालक सीट बेल्ट में फंसकर मामूली रूप से झुलस गया। सीट बेल्ट के जल जाने से चालक सड़क पर गिर गया और जलती हुई कार 100 मीटर तक जाकर डिवाइडर से टकरा कर रुक गयी। उधर, सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। वहीं, आलमबाग फायर स्टेशन के एफएसओ धर्मपाल सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में शार्ट शर्किट के चलते आग लगी थी।

दुबग्गा के दसहरी के रहने वाले 20 साल के फरमान अली आर्टिफिशियल ज्वेलरी के व्यापारी हैं। फरमान के अनुसार शुक्रवार रात अपनी इलेक्ट्रिक कार से सामान खरीदने दिल्ली जा रहे थे तभी आलमनगर रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर लगभग 1:40 पर कार के पिछली सीट से तेज धमाके की आवाज आई और आग लग गयी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कार को बन्द करने का प्रयास किया। कार बन्द न होने पर दरवाजा खोलकर कूदने का प्रयास किया लेकिन सीट बेल्ट बंधी होने के कारण कार से लटककर फंस गया।

इस दौरान फरमान के सिर के बाल और हांथ आंशिक रूप से जल गए। सीट बेल्ट के जल जाने के बाद सड़क पर जा गिरे। इस दौरान कार चलती रही और सौ मीटर आगे जाकर डिवाइडर से टकराकर रुक गयी। सूचना पर पहुंची आलमबाग फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। कार में रखे तीन लाख की नकदी, लैपटॉप एवं मोबाइल भी जलकर राख हो गए।