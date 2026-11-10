खुशियों के मौके पर मातम; दीपावली पर पश्चिमी यूपी में हादसों में 24 घंटे में 28 की मौत

पश्चिमी यूपी में हादसों में दीपावली जैसै खुशियों वाले त्योहार पर कई घरों में मातम परस गया है। 24 घंटे में 28 लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक बिजनौर में नौ लागों की जान चली गई। शामली में सात लोगों को हादसों ने लील लिया है।

मेरठ, हिटी। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में कार पलटने से छह लोगों की जिंदा जलकर हुई मौत को छोड़ भी दें तो भी दीपावली पर मेरठ और सहारनपुर मंडल के आठ जिलों में हुए हादसों में 28 लोगों की जान चली गई। कई लोग हादसों में घायल हुए। मेरठ में हुए हादसे में नागालैंड निवासी छात्रा की मौत हो गई, जबकि उसके साथी घायल हो गए। बिजनौर में नौ लोगों की जान गई, सहारनपुर में दो, बुलंदशहर में दो, बागपत में पांच, शामली में सात, हापुड़ में दो लोगों की हादसे में मौत हो गई। हादसों के बाद से मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा है।

शामली के गढीपुख्ता के गांव कच्ची गढ़ी में शराब ठेके पर काम करने वाला बाइक सवार 38 वर्षीय विपिन राणा पलठेड़ी निवासी फारूक की बाइक से टकरा गया। चिकित्सकों ने विपिन राणा को मृत घोषित कर दिया। कैराना क्षेत्र में हुए हादसे में कार की टक्कर से बाइक सवार गांव मामौर निवासी 42 वर्षीय आलमदीन की मौके पर मौत हो गई। शामली में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर गांव लांक के पास अचानक सामने नीलगाय आ जाने से कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार पुलिस उपनिरीक्षक गांव घसौली निवासी 36 वर्षीय वैभव की मौत हो गई। उनकी पोस्टिंग नोएडा सेक्टर-39 में थी। उनके साथी प्रशांत की हालत गंभीर है।

ट्रेन से कटे युवक की शिनाख्त नहीं गांव हींड रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से करीब 27 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। चौसाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने दो बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर घायल हो गए। दूसरा हादसा बिडौली मार्ग के कमालपुर गांव के पास हुआ। बासिद कुरैशी की बाइक पेड़ से टकरा गई। समय पर उपचार न मिलने पर बासिद की मौत हो गई। एक अन्य हादसे में लोनी निवासी 41 वर्षीय रविन्द्र पैदल जा रहे थे, किसी वाहन ने उन्हें कुचल दिया। रविन्द्र की मौके पर ही मौत हो गई।

हाईवे पर कार बिजली के खंभे से टकराई मेरठ-दौराला क्षेत्र में दिल्ली-दून हाईवे पर सोमवार सुबह अनियंत्रित कार बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में कार सवार नागालैंड निवासी छात्रा हया की मौत हो गई, जबकि उसके साथी मणिपुर निवासी छात्र मणिपुर निवासी इस्तीफ, माजो, जोश, व्याख्यालोन घायल हो गए। इसके अलावा सरधना के बपारसी-पांचली संपर्क मार्ग पर रविवार दोपहर ओवरलोड गन्ने से लदे ट्रक विद्युत लाइन से टच हो गई। चालक ने चालक ने किसी तरह कूदकर जान बचाई, जबकि बाइक पर सवार होकर बराबर से गुजर रहा हर्रा गांव निवासी 22 वर्षीय फरदीन का हाथ ट्रक से छू गया। करंट लगने से फरदीन की मौत हो गई।

दिल्ली जा रहे रैपिडो बाइक सवार की मौत बागपत में दिल्ली से शनिवार रात घर लौट रहे रैपिडो बाइक सवार बागपत के टीकरी कस्बा निवासी युवक रवि उर्फ गोपी की मवीकला के पास दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में रवि की मौत हो गई। बड़ौत के तिलवाड़ा गांव निवासी 19 वर्षीय कन्हैया बाइक पर दोपहर मेरठ से गांव लौट रहा था। जानी के पास उसकी बाइक आगे चल रहे एक टेंपो से टकरा गई। हादसे में कन्हैया की मौत हो गई।

तीन बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर बिजरौल गांव के पास तीन बाइकों की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में मेडिकल स्टोर संचालक 22 वर्षीय संजीव निवासी गांव बामनौली की मौके पर ही जान चली गई। रमाला क्षेत्र में मुजफ्फरनगर निवासी विनोद शनिवार रात बाइक से जा रहा था। मिल के पास पीछे से आए अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। विनोद की मौके पर ही मौत हो गई। गांगनौली गांव के नरेंद्र राठी सरधना में फूल बेचकर वापस ई-रिक्शा से गांव लौट रहे थे। बड़ौत बुढ़ाना मार्ग पर बिटावदा गांव के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। नरेंद्र की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।

बिजनौर में नौ लोगों की मौत बिजनौर में दीपावली के दौरान जिले में हुए अलग-अलग सड़क हादसों में नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हल्दौर क्षेत्र के पैजनिया में दो युवकों की जान चली गई। वहीं नजीबाबाद क्षेत्र में खड़े ट्रक से ई-रिक्शा टकराने पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। हीमपुर दीपा में रोडवेज बस की टक्कर से आयकर निरीक्षक व उसके दोस्त की मौत हो गई। किरतपुर में जंगली जानवर से बाइक टकराने पर महिला की जान चली गई। अफजलगढ़ क्षेत्र में बाइक सवार की जान चली गई। नूरपुर थाना क्षेत्र के राजा ताजपुर के ग्राम मोहल्लावाला में पर्दे के लिए पाइप खरीदकर जा रहे ग्राहक की एचटी लाइन के करंट से जान चली गई। नगीना में तालाब में डूबने से बुर्जग की मौत हो गई।

बस ने बाइक को टक्कर मारी, सवार की जान गई बुलंदशहर में डिबाई क्षेत्र में बदायूं के बिल्सी के गांव बेरमई बुजुर्ग निवासी बाइक सवार राजीव और सुमित हादसे का शिकार हो गए। बस ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में राजीव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई सुमित गंभीर रूप से घायल हो गया। खुर्जा क्षेत्र में नेशनल हाईवे-34 स्थित चितौला फ्लाईओवर के निकट दीपावली पर अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार अलीगढ़ के अविनाश की मौत हो गई। जहांगीराबाद नगर के अनूपशहर बस स्टैंड के पास नई मंडी रोड पर दीपावली की रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्याना में दीपावली की देर रात नगर में स्टेट हाईवे स्थित एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई।