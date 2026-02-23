Hindustan Hindi News
सोनभद्र में मिट्टी खोदते समय बड़ा हादसा, टीला ढहने से तीन महिलाओं की मौत, 2 घायल

Feb 23, 2026 01:32 pm ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, सोनभद्र
सोनभद्र में मिट्टी खोदते समय बड़ा हादसा, टीला ढहने से तीन महिलाओं की मौत, 2 घायल

यूपी के सोनभद्र से एक दिल दहला देने वालाम मामला सामने आया है। जहां म्योरपुर थाना क्षेत्र के किरवानी के जंगल में सोमवार की सुबह मिट्टी का टीला ढहने से तीन महिलाओं की मौत हो गई। जबकि दो महिलाएं घायल हो गई। सभी घर की पोताई के लिए छुई मिट्टी निकालने गई थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। जेसीबी से मलबे को हटाकर तीनों महिलाओं को बाहर निकाला गया।

जानकारी के मुताबिक किरवानी और खैराही गांव से सोमवार की सुबह कुछ महिलाएं घर की पोताई करने के लिए छुई मिट्टी निकालने किरवानी के जंगल में गई थी। जंगल में एक मिट्टी के टीले के पास से सभी मिट्टी निकाल रही थी। इसी दौरान मिट्टी का टीला ढह गया। इससे सभी उसी के नीचे दब गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर म्योरपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तत्काल मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरु कर दिया। जेसीबी से मिट्टी हटाने का कार्य शुरु करा दिया गया।

जेसीबी से मिट्टी हटाकर तीन महिलाओं अलीशा बेगम पत्नी मेराज निवासी किरवानी और उसकी रिश्तेदार सदीकुन निशा और सीता देवी पत्नी देवबरन को बाहर निकालकर म्योरपुर अस्पताल भेजा गया। जहां डॉ. पीएन सिंह ने जांच के बाद तीनों महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। उधर, मिट्टी का टीला ढहने से घायल फुलकुंवर और नजीबुन निशा को परिजन पहले ही लेकर चले गए। इस मामले में क्षेत्राधिकारी दुद्धी राजेश कुमार राय ने बताया कि तीनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

