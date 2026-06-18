नाचती-गातीं महिलाओं पर चढ़ी बाइक, दुल्हन की चचेरी बहन-मामी की मौत; 8 महिलाएं भी गंभीर
उत्तर प्रदेश के झांसी में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नाचती-गातीं महिलाओं पर तेज रफ्तार बाइक चढ़ गई। सड़क हादसे दुल्हन की चचेरी बहन और मामी की मौत हो गई और 8 महिलाएं घायल हो गईं।
उत्तर प्रदेश के झांसी में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। यहां नजरगंज मोहल्ले में वैवाहिक रस्म में नाचती-गातीं महिलाओं पर तेज रफ्तार बेकाबू बाइक चढ़ गई। इस सड़क हादसे में दुल्हन की चचेरी बहन और मामी की मौत हो गई, जबकि छह महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।
नजरगंज निवासी संतोष अहिरवार ने बताया कि उनकी बेटी नंदनी की शादी 19 जून को है। बुधवार देर रात पूजन और मटियाना की रस्म थी। उनके भाई मातादीन की 19 वर्षीय बेटी रोशनी अहिरवार और मामी टीकमगढ़ के गांव जेवर निवासी 30 वर्षीय गीता देवी समेत कई महिलाएं पूजन के दौरान नाच-गा रही थीं। इसी दौरान पास से गुजरी एक तेज रफ्तार बाइक का संतुलन बिगड़ गया और महिलाओं पर चढ़ गई। बाइक महिलाओं को रौंदते निकली। गंभीर रूप से घायल गीता देवी और रोशनी की मौके पर ही मौत हो गई।
रिश्तेदार सुनीता, पुक्खन देवी, सरिता, भारती समेत छह महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। आनन-फानन सभी को अस्पताल भेजा गया। गीता के पति अर्जुन ने बताया कि वह बहन की बेटी की शादी में शामिल होने पत्नी सहित आए थे। 70-80 की स्पीड से नशे में बाइक सवार सभी को कुचलते हुए निकला। थाना प्रभारी टोडीफतेहपुर पवन जायसवाल ने बताया कि बाइक चालक को हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों की तरफ से तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई होगी।
बहराइच में नीलगाय बचाने के प्रयास में सड़क हादसे में युवक की मौत
वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के नानपारा कोतवाली के नानपारा लखीमपुर हाईवे के इमलिया के निकट गुरुवार को तेज रफ्तार बाइक के सामने अचानक नीलगाय आने पर उसे बचाने के प्रयास में अनियंत्रित बाइक ट्रक से टकरा गई। दर्दनाक सड़क हादसे में 18 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।रिसिया थाने के अतिया बुलबुल निवासी अल्ताफ अहमद (18) पुत्र अशफाक अहमद एसी मैकेनिक था। वह अपने साथी मैकेनिक रामगांव थाने के शेखनपुरवा निवासी फैजी (22) पुत्र सगीर अहमद के साथ बाइक से गुरूवार दोपहर में रिसिया से बिछिया काम पर जा रहा था। रास्ते में नानपारा कोतवाली के अल्लाहपुरवा के निकट इमलिया के पास अचानक एक नीलगाय बाइक के सामने आ गई। नीलगाय को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित हो कर सामने से जा रहे एक ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि अल्ताफ अहमद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि फैजी गंभीर रूप से घायल हो गया।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें