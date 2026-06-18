नाचती-गातीं महिलाओं पर चढ़ी बाइक, दुल्हन की चचेरी बहन-मामी की मौत; 8 महिलाएं भी गंभीर

उत्तर प्रदेश के झांसी में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नाचती-गातीं महिलाओं पर तेज रफ्तार बाइक चढ़ गई। सड़क हादसे दुल्हन की चचेरी बहन और मामी की मौत हो गई और 8 महिलाएं घायल हो गईं।

उत्तर प्रदेश के झांसी में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। यहां नजरगंज मोहल्ले में वैवाहिक रस्म में नाचती-गातीं महिलाओं पर तेज रफ्तार बेकाबू बाइक चढ़ गई। इस सड़क हादसे में दुल्हन की चचेरी बहन और मामी की मौत हो गई, जबकि छह महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।

नजरगंज निवासी संतोष अहिरवार ने बताया कि उनकी बेटी नंदनी की शादी 19 जून को है। बुधवार देर रात पूजन और मटियाना की रस्म थी। उनके भाई मातादीन की 19 वर्षीय बेटी रोशनी अहिरवार और मामी टीकमगढ़ के गांव जेवर निवासी 30 वर्षीय गीता देवी समेत कई महिलाएं पूजन के दौरान नाच-गा रही थीं। इसी दौरान पास से गुजरी एक तेज रफ्तार बाइक का संतुलन बिगड़ गया और महिलाओं पर चढ़ गई। बाइक महिलाओं को रौंदते निकली। गंभीर रूप से घायल गीता देवी और रोशनी की मौके पर ही मौत हो गई।

रिश्तेदार सुनीता, पुक्खन देवी, सरिता, भारती समेत छह महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। आनन-फानन सभी को अस्पताल भेजा गया। गीता के पति अर्जुन ने बताया कि वह बहन की बेटी की शादी में शामिल होने पत्नी सहित आए थे। 70-80 की स्पीड से नशे में बाइक सवार सभी को कुचलते हुए निकला। थाना प्रभारी टोडीफतेहपुर पवन जायसवाल ने बताया कि बाइक चालक को हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों की तरफ से तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई होगी।