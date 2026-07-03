सरयू में पलटी सवारियों से भरी मोटर बोट; लाइफ जैकेट से बची जान, गोरखपुर में टला बड़ा हादसा

गोरखपुर के बड़हलगंज स्थित रामकवल शाही घाट पर दो मोटर बोटों की टक्कर के बाद एक बोट पलट गई। उसमें सवार एक ही परिवार के पांच लोग नदी में गिर गए, लेकिन लाइफ जैकेट और नाविकों की तत्परता से सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। घटना के बाद मोटर बोट संचालन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं।

गोरखपुर जिले के बड़हलगंज के मुक्तिपथ रामकवल शाही घाट पर शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। मोटर बोट से नदी की सैर करने निकले एक ही परिवार के पांच लोग बोट पलटने के बाद नदी में डूबने लगे, लेकिन घाट पर मौजूद नाविकों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 10:15 बजे गगहा क्षेत्र के गरयाकोल निवासी दीपक साहनी अपने परिवार के साथ मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रामकवल शाही घाट पहुंचे थे। कार्यक्रम से पहले दीपक साहनी, उनकी पत्नी रिंकी साहनी, बहन सीमा, बहनोई सुनील और भांजे यश ने मोटर बोट से नदी की सैर करने का फैसला किया।

सरयू में पलटी सवारियों से भरी मोटर बोट बताया गया कि नदी के बीच पहुंचने पर उनकी मोटर बोट की दूसरी मोटर बोट से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोट पलट गई और नाविक समेत सभी लोग नदी में गिरकर डूबने लगे। हालांकि सभी यात्रियों ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, जिसके कारण वे पानी में तैरते रहे और उन्हें बचाने में आसानी हुई। घाट पर मौजूद आपदा मित्र घनश्याम और सुरीन लगातार सीटी बजाकर लोगों को सतर्क करते रहे। वहीं नाविक धर्मेंद्र, नागेंद्र और निर्भय ने बिना देर किए अपनी-अपनी मोटर बोट लेकर घटनास्थल तक पहुंचकर सभी लोगों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया। उनकी सूझबूझ और साहस के चलते एक बड़ा हादसा टल गया।