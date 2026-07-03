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सरयू में पलटी सवारियों से भरी मोटर बोट; लाइफ जैकेट से बची जान, गोरखपुर में टला बड़ा हादसा

sandeep हिन्दुस्तान, हिंदुस्तान संवाद, बड़हलगंज (गोरखपुर)
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गोरखपुर के बड़हलगंज स्थित रामकवल शाही घाट पर दो मोटर बोटों की टक्कर के बाद एक बोट पलट गई। उसमें सवार एक ही परिवार के पांच लोग नदी में गिर गए, लेकिन लाइफ जैकेट और नाविकों की तत्परता से सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। घटना के बाद मोटर बोट संचालन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं।

सरयू में पलटी सवारियों से भरी मोटर बोट; लाइफ जैकेट से बची जान, गोरखपुर में टला बड़ा हादसा

गोरखपुर जिले के बड़हलगंज के मुक्तिपथ रामकवल शाही घाट पर शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। मोटर बोट से नदी की सैर करने निकले एक ही परिवार के पांच लोग बोट पलटने के बाद नदी में डूबने लगे, लेकिन घाट पर मौजूद नाविकों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 10:15 बजे गगहा क्षेत्र के गरयाकोल निवासी दीपक साहनी अपने परिवार के साथ मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रामकवल शाही घाट पहुंचे थे। कार्यक्रम से पहले दीपक साहनी, उनकी पत्नी रिंकी साहनी, बहन सीमा, बहनोई सुनील और भांजे यश ने मोटर बोट से नदी की सैर करने का फैसला किया।

सरयू में पलटी सवारियों से भरी मोटर बोट

बताया गया कि नदी के बीच पहुंचने पर उनकी मोटर बोट की दूसरी मोटर बोट से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोट पलट गई और नाविक समेत सभी लोग नदी में गिरकर डूबने लगे। हालांकि सभी यात्रियों ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, जिसके कारण वे पानी में तैरते रहे और उन्हें बचाने में आसानी हुई। घाट पर मौजूद आपदा मित्र घनश्याम और सुरीन लगातार सीटी बजाकर लोगों को सतर्क करते रहे। वहीं नाविक धर्मेंद्र, नागेंद्र और निर्भय ने बिना देर किए अपनी-अपनी मोटर बोट लेकर घटनास्थल तक पहुंचकर सभी लोगों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया। उनकी सूझबूझ और साहस के चलते एक बड़ा हादसा टल गया।

मोटर बोट संचालन का नहीं वैध प्रमाणपत्र

घटना की सूचना मिलने पर मुक्तिपथ व्यवस्थापक एवं चेयरमैन प्रतिनिधि महेश उमर रामकवल शाही घाट पहुंचे। उन्होंने सुरक्षित बचाए गए लोगों का हालचाल जाना और साहसिक कार्य करने वाले नाविकों की सराहना की। इस घटना के बाद घाट पर संचालित मोटर बोटों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रामकवल शाही घाट पर आधा दर्जन से अधिक मोटर बोट संचालित हैं, लेकिन अधिकांश चालकों के पास मोटर बोट संचालन का कोई वैध प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नहीं है। ऐसे में भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचने के लिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा मानकों की जांच और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाना आवश्यक माना जा रहा है।

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