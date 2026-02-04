Hindustan Hindi News
लिव इन में पैदा हुए बेटे को हक दिलाना चाहती थी मां, प्रेमी ने चेहरा तक कूच डाला; तिल से पहचानी गई लाश

संक्षेप:

Feb 04, 2026 02:38 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
मुंबई से गोरखपुर आई और मारी गई प्रिया शेट्ठी लिव इन में पैदा हुए अपने बेटे को उसके पिता का नाम और हक दिलाना चाहती थी। लेकिन प्रेमी और उसकी पत्नी ने मिलकर उसे ऐसी खौफनाक मौत दी कि लाश की पहचान उसके गाल के दाहिनी ओर मौजूद तिल से करनी पड़ी। हत्यारोपितों ने पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा ईंट से कुचलकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। लेकिन चेहरे पर मौजूद तिल को देखकर उसकी चचेरी बहन किरन ने शव की शिनाख्त कर ली। पहचान के बाद दो डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की और करीब साढ़े छह बजे शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में राजघाट पर अंतिम संस्कार किया गया। बहन किरन ने ही प्रिया को मुखाग्नि दी।

पोस्टमार्टम के दौरान प्रिया का डीएनए सैंपल भी सुरक्षित किया गया है। पुलिस के अनुसार डीएनए सैंपल का मिलान प्रिया के बेटे और बहन से कराया जाएगा, ताकि वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित किया जा सके। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, प्रिया की पहचान 31 जनवरी की रात तक फोटो के माध्यम से कर ली गई थी। शव की तस्वीर मुंबई में रह रही उसकी बहन को भेजी गई थी। उसने पहचान तो कर ली, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह तत्काल गोरखपुर आने को तैयार नहीं थी।

काफी प्रयासों के बाद पुलिस ने बहन के आने-जाने का किराया और गोरखपुर में ही अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था कराने का भरोसा दिया। इसके बाद किरन अपने पड़ोस के एक व्यक्ति के साथ दो फरवरी को फ्लाइट से पहले वाराणसी और वहां से सड़क मार्ग से शाम को सीधे गोरखपुर स्थित मोर्चरी हाउस आई। वहां पहुंचते ही किरन की हालत बिगड़ गई। उसके पैर कांपने लगे और वह खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। साथ आए पड़ोसी और थाने से तैनात महिला कांस्टेबल ने उसे सहारा दिया। करीब पौने छह बजे उसे पोस्टमार्टम हाउस के अंदर ले जाया गया, जहां शव की पहचान करने के बाद वह रोती हुई बाहर निकल आई।

पहचान की औपचारिकता पूरी होने के बाद डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। इस दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। इसके बाद शव को सीधे राजघाट ले जाया गया, जहां पुलिस पहले से अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर चुकी थी। बहन ने कांपते हाथों से मुखाग्नि दी। वह शांत रही और कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी।

दूसरी पत्नी बनकर रहने को तैयार थी प्रिया

पीपीगंज क्षेत्र में हुए प्रिया हत्याकांड की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, मृतका के निजी जीवन से जुड़े कई अहम और संवेदनशील पहलू सामने आ रहे हैं। पुलिस को दिए बयान में किरन ने बताया कि प्रिया का विजय कुमार साहनी के साथ रहने का मुख्य कारण अपने बेटे का भविष्य और उसके अधिकारों को सुरक्षित करना था। प्रिया चाहती थी कि विजय उसके बेटे की जिम्मेदारी स्वीकार करे और उसे पिता के रूप में मान्यता दे। किरन ने बताया कि बेटे के भविष्य को देखते हुए प्रिया, विजय के साथ दूसरी पत्नी के रूप में रहने को तैयार हो गई थी। प्रिया को उम्मीद थी कि इस सहमति से उसके बेटे को स्थायित्व मिलेगा और उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसी समझौते के आधार पर वह विजय के साथ रह रही थी।

