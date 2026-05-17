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कारोबारी बेटे को ब्लैकमेल करने पर मां बनी ‘मर्दानी’, पत्नी ने भी दिखाया साहस, ब्लैकमेलर को ऐसे पकड़वाया

Dinesh Rathour आगरा, मुख्य संवाददाता
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आगरा में रद्दी कारोबारी को उनका ही पुराना मुनीम धमका कर ब्लैकमेल कर रहा था। आए दिन अपने फर्जी पत्रकार दोस्त को लेकर पहुंच जाता था और वीडियो बनाता था। पीड़ित की मां को जब इसकी 

कारोबारी बेटे को ब्लैकमेल करने पर मां बनी ‘मर्दानी’, पत्नी ने भी दिखाया साहस, ब्लैकमेलर को ऐसे पकड़वाया

Agra News: यूपी के आगरा में रद्दी कारोबारी को उनका ही पुराना मुनीम धमका कर ब्लैकमेल कर रहा था। 7.5 लाख रुपये वसूल चुका था। आए दिन अपने फर्जी पत्रकार दोस्त को लेकर पहुंच जाता था और वीडियो बनाता था। झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती थी। दहशत के चलते कारोबारी मानसिक अवसाद में आ गया। कारोबारी को चंगुल से बचाने के लिए उसकी मां ‘मर्दानी’ बन गई। पत्नी ने भी साहस दिखाया। एक आरोपित पकड़ जा चुका है। दूसरे की तलाश है।

महेंद्रा एन्क्लेव, वजीरपुरा निवासी अर्जुन गुप्ता की नुनिहाई (एत्मादुद्दौला) में मनोज एंड कंपनी नाम से फर्म है। वह रद्दी खरीदकर उसे रीसाइक्लिंग करते हैं। जुलाई 2025 में उन्होंने सुल्तानगंज निवासी विपिन बिहारी दुबे को मुनीम की नौकरी पर रखा। विपिन बिहारी दुबे ने खुद को रिटायर पत्रकार बताया। आरोप है कि कुछ माह बाद उन्होंने अर्जुन को डराना शुरू कर दिया। कभी यह कहते कि गोदाम में फायर के इंतजाम नहीं हैं। जांच हो सकती है। तो कभी यह कहते कि रद्दी में सरकारी किताबें आ रही हैं। उन्हें माफिया बनवा देगा। वह उन्हें डराकर हर महीने वेतन के अलावा 15 से 20 हजार रुपये ज्यादा लेने लगा। अर्जुन गुप्ता को अहसास हो गया कि उन्होंने गलत आदमी को नौकरी पर रख लिया है।

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फरवरी 2026 में आरोपी को नौकरी से निकाला था

उन्होंने फरवरी 2026 में उसे नौकरी से निकाल दिया। आरोपित अपने कथित पत्रकार साथी राज अग्रवाल उर्फ फरमान के साथ गोदाम पर पहुंचा। राज अग्रवाल ने वहां वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो बनाने के बाद अर्जुन गुप्ता को धमकाया। कहा कि एक मिनट में गोदाम पर जिस विभाग का चाहे छापा पड़वा सकता है। गोदाम सीज हो जाएगा। उनकी मां को भी जेल जाना पड़ेगा। वह गोदाम की प्रोपराइटर हैं। उसकी एक शर्त है। विपिन बिहारी दुबे को दोबारा नौकरी पर रख लें।

आरोपी ने पीड़ित की मां और पत्नी को भी धमकाया

अर्जुन गुप्ता के अनुसार वह घबरा गए। विपिन को दोबारा रख लिया। तीन बार में विपिन ने उनसे ढाई लाख रुपये वसूल लिए। पिछले दिनों उन्हें बुरी तरह भयभीत किया। एक ही बार में पांच लाख रुपये वसूलकर ले गया। तब उन्होंने तय कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा विपिन बिहारी दुबे गोदाम में नहीं घुसे। नौकरी से दोबारा निकाल लिया। वह गोदाम के बाहर आकर वीडियो बनाता। अर्जुन गुप्ता अवसाद में आ गए। यह जानकारी उनकी मां नीता गुप्ता और पत्नी अंकुश गुप्ता को हुई। बेटे की हालत देख मां ‘मर्दानी’ बन गई। आरोपित को फोन लगाया। धमकाया कि जो कर सके कर ले, वह पुलिस के पास जा रही हैं। आरोपित गोदाम पर पहुंच गया। वहां 112 नंबर डॉयल करके पुलिस बुला ली, ताकि वह घबरा जाएं। नीता गुप्ता नहीं डरीं। बहू और बेटे के साथ सीधे डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास के पास पहुंच गईं। कारोबारी डीसीपी के सामने फूट-फूटकर रोया। डीसीपी के आदेश पर मुकदमा लिखा गया। विपिन बिहारी दुबे गिरफ्तार है। दूसरे की तलाश जारी है।

यह बोलकर करते थे भयभीत

गोदाम में फायर के इंतजाम नहीं है। मामूली आग लग गई तो टीम आ जाएगी। गोदाम को सील कर देगी। फायर विभाग में जुगाड़ है। छापा पड़वा देगा।
जीएसटी में शिकायत कर देगा। जीएसटी चोरी का आरोप लगाएगा।
रद्दी में सरकारी किताबें भी आती हैं। यह आरोप लगाकर फंसा देगा।
उसके बदमाशों से संबंध है। गोली पड़वा देगा। बच्चे का अपहरण करा लेगा।
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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